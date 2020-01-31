Коулмен исключает переход в МЮ
Правый защитник "Эвертона" Симус Коулмен заявил, что ничего не знает об интересе к себе со стороны "Манчестер Юнайтед".
28-летнего ирландца связывают с переездом на "Олд Траффорд" чуть ли не каждое трансферное окно. Совсем свежие слухи о возможном уходе Коулмена в "Манчестер Юнайтед" появились только накануне вечером.
Тем не менее, Симус ничего не знает об интересе к себе со стороны "красных дьяволов" и вообще сосредоточен на выступлениях за "Эвертон", которому завтра предстоит гостевой матч против "Стоука".
"Подобного рода слухи всегда появляются в это время года. Я ничего не слышал обо всей этой истории и просто готовлюсь к предстоящей игре. Это все, что меня заботит прямо сейчас", - сообщил Коулмен Goal.
31.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
хорош...
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а кому ты там нужен? лил
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