Коулмен исключает переход в МЮ

Правый защитник "Эвертона" Симус Коулмен заявил, что ничего не знает об интересе к себе со стороны "Манчестер Юнайтед".

28-летнего ирландца связывают с переездом на "Олд Траффорд" чуть ли не каждое трансферное окно. Совсем свежие слухи о возможном уходе Коулмена в "Манчестер Юнайтед" появились только накануне вечером.



Тем не менее, Симус ничего не знает об интересе к себе со стороны "красных дьяволов" и вообще сосредоточен на выступлениях за "Эвертон", которому завтра предстоит гостевой матч против "Стоука".



"Подобного рода слухи всегда появляются в это время года. Я ничего не слышал обо всей этой истории и просто готовлюсь к предстоящей игре. Это все, что меня заботит прямо сейчас", - сообщил Коулмен Goal.