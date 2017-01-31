Конте хочет нанести "тяжелый удар" по "Ливерпулю"

Антонио Конте и Юрген Клопп Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что хочет нанести тяжелый удар по чемпионским амбициям "Ливерпуля".

В случае победы на "Энфилде" сегодня вечером подопечные Конте смогут увеличить свой отрыв от "красных" до 13 очков. Антонио уверен, что очередное поражение - четвертое подряд во всех турнирах - прикончит чемпионские надежды "Ливерпуля".

"Если они проиграют, для них это будет тяжелый удар. Важно обыграть их, хотя бы потому что большие победы увеличивают уверенность в себе и позволяют еще больше оторваться от преследователя".

"Я хочу, чтобы мои игроки и моя команда боролись за победу в каждой игре. "Ливерпуль" и "Челси" захотят набрать три очка, поэтому я уверен, что мы увидим открытую игру, в которой будет совсем немного места тактике", - цитирует Конте ESPN.



Метки Конте, Ливерпуль, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 31.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1186

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  1. j-silver 31.01.2017 13:32 # j-silver
    с разбегу в грудак ушатает, как канава

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  2. emily-lfc-2005 31.01.2017 13:25 # emily-lfc-2005
    Все будут за ЛФК, кроме муму.

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  3. karnivool 31.01.2017 13:17 # karnivool
    Вот после игры тут срач будет, про плохое судейство и т.д. И не заслуженную победу Челси 0-2, но уже ничего не изменить!

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  4. cold-siemens 31.01.2017 13:06 # cold-siemens
    пенсы с победой, кароч

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  5. bluebload 31.01.2017 13:03 # bluebload
    Конте - 1 сезон - 2,5 трофея
    Клоп - 2 сезона - 0 трофеев
    Клоп топ , Конте ???

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  6. highbury 31.01.2017 13:03 # highbury
    фапл сольется воедино против подмостанцев

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  7. bluebload 31.01.2017 13:02 # bluebload
    Так их

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