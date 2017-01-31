Конте хочет нанести "тяжелый удар" по "Ливерпулю"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что хочет нанести тяжелый удар по чемпионским амбициям "Ливерпуля".

В случае победы на "Энфилде" сегодня вечером подопечные Конте смогут увеличить свой отрыв от "красных" до 13 очков. Антонио уверен, что очередное поражение - четвертое подряд во всех турнирах - прикончит чемпионские надежды "Ливерпуля".



"Если они проиграют, для них это будет тяжелый удар. Важно обыграть их, хотя бы потому что большие победы увеличивают уверенность в себе и позволяют еще больше оторваться от преследователя".



"Я хочу, чтобы мои игроки и моя команда боролись за победу в каждой игре. "Ливерпуль" и "Челси" захотят набрать три очка, поэтому я уверен, что мы увидим открытую игру, в которой будет совсем немного места тактике", - цитирует Конте ESPN.