Конте хочет нанести "тяжелый удар" по "Ливерпулю"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что хочет нанести тяжелый удар по чемпионским амбициям "Ливерпуля".
В случае победы на "Энфилде" сегодня вечером подопечные Конте смогут увеличить свой отрыв от "красных" до 13 очков. Антонио уверен, что очередное поражение - четвертое подряд во всех турнирах - прикончит чемпионские надежды "Ливерпуля".
"Если они проиграют, для них это будет тяжелый удар. Важно обыграть их, хотя бы потому что большие победы увеличивают уверенность в себе и позволяют еще больше оторваться от преследователя".
"Я хочу, чтобы мои игроки и моя команда боролись за победу в каждой игре. "Ливерпуль" и "Челси" захотят набрать три очка, поэтому я уверен, что мы увидим открытую игру, в которой будет совсем немного места тактике", - цитирует Конте ESPN.
31.01.2017 13:00
Просмотров: 1186
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
с разбегу в грудак ушатает, как канава
(ответить)
Все будут за ЛФК, кроме муму.
(ответить)
Вот после игры тут срач будет, про плохое судейство и т.д. И не заслуженную победу Челси 0-2, но уже ничего не изменить!
(ответить)
пенсы с победой, кароч
(ответить)
Конте - 1 сезон - 2,5 трофея
Клоп - 2 сезона - 0 трофеев
Клоп топ , Конте ???
(ответить)
фапл сольется воедино против подмостанцев
(ответить)
Так их
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий