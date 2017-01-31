Терри надеется, что уже не сыграет в этом сезоне
Капитан "Челси" Джон Терри надеется, что уже не сыграет в этом сезоне, а его команда продолжит путь к чемпионскому титулу Премьер-Лиги.
На старте сезона 35-летний Терри получал регулярную игровую практику, но свой последний матч с первых минут провел еще в сентябре. Очевидно, что главный тренер "синих" Антонио Конте не хочет менять состав, который успешно освоил схему 3-4-3.
По словам Джона, он смирился со статусом запасного и даже надеется, что не сыграет в остатке кампании. Терри хочет, чтобы сыгранность позволила "Челси" завершить сезон с чемпионским титулом.
"Команда показывает невероятную игру и буквально парит в облаках. Иногда ты ничего не можешь поделать. Парни выдали серию из 13 игр без поражений, поэтому пробиться в состав сейчас невозможно. Нужно лишь смириться с этим и принять новое положение вещей".
"Конте был честен со мной с самого первого дня нашей работы. Он сказал, что не сможет вернуть меня в состав, поскольку команда демонстрирует классный футбол. Честно говоря, теперь я даже надеюсь, что не вернусь в состав – пусть парни продолжают побеждать", - сообщил Терри Daily Mirror.
31.01.2017 12:00
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