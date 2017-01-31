Куман подтвердил свой интерес к Майклу Кину
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман подтвердил свой интерес к центральному защитнику "Бернли" Майклу Кину.
24-летний Кин на высоком уровне проводит этот сезон и, по слухам, отклонил предложение "бордовых" о новом контракте, настроившись уйти на повышение грядущим летом.
После окончания этого сезона у Майкла останется всего 12 месяцев по действующему соглашению с "Бернли", и "Эвертон" будет одним из претендентов на Майкла.
"Он один из игроков, которые нам интересны. Он в нашем списке, но он в списках многих команд. Такой игрок пригодился бы нам на следующий сезон и на будущее".
"Если мы покупаем игрока, то этот игрок должен добавить нам то, чего у нас нет. Осуществить это сегодня или завтра невозможно, поэтому мы дождемся лета, когда покупать будет проще, чем в январе", — цитирует Кумана Liverpool Echo.
31.01.2017 11:00
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Понятно , что Эве нужен еще один ЦЗ . Ягелька и Уильямс староваты . Холгейт хорош , но молод , да и скорее на фланге может получше играть , рост не очень высокий , а Фунес Мори нестабилен , много косячит . Кин будет одним из вариантов
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сук, в Лестер надо было летом его подписывать
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