Куман подтвердил свой интерес к Майклу Кину

Майкл Кин Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман подтвердил свой интерес к центральному защитнику "Бернли" Майклу Кину.

24-летний Кин на высоком уровне проводит этот сезон и, по слухам, отклонил предложение "бордовых" о новом контракте, настроившись уйти на повышение грядущим летом.

После окончания этого сезона у Майкла останется всего 12 месяцев по действующему соглашению с "Бернли", и "Эвертон" будет одним из претендентов на Майкла.

"Он один из игроков, которые нам интересны. Он в нашем списке, но он в списках многих команд. Такой игрок пригодился бы нам на следующий сезон и на будущее".

"Если мы покупаем игрока, то этот игрок должен добавить нам то, чего у нас нет. Осуществить это сегодня или завтра невозможно, поэтому мы дождемся лета, когда покупать будет проще, чем в январе", — цитирует Кумана Liverpool Echo.


Метки Бернли, Кин, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 11:00

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  1. halamadrid94 31.01.2017 11:36 # halamadrid94
    Понятно , что Эве нужен еще один ЦЗ . Ягелька и Уильямс староваты . Холгейт хорош , но молод , да и скорее на фланге может получше играть , рост не очень высокий , а Фунес Мори нестабилен , много косячит . Кин будет одним из вариантов

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  2. largo-winch 31.01.2017 11:16 # largo-winch
    сук, в Лестер надо было летом его подписывать

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