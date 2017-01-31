Куман подтвердил свой интерес к Майклу Кину

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман подтвердил свой интерес к центральному защитнику "Бернли" Майклу Кину.

24-летний Кин на высоком уровне проводит этот сезон и, по слухам, отклонил предложение "бордовых" о новом контракте, настроившись уйти на повышение грядущим летом.



После окончания этого сезона у Майкла останется всего 12 месяцев по действующему соглашению с "Бернли", и "Эвертон" будет одним из претендентов на Майкла.



"Он один из игроков, которые нам интересны. Он в нашем списке, но он в списках многих команд. Такой игрок пригодился бы нам на следующий сезон и на будущее".



"Если мы покупаем игрока, то этот игрок должен добавить нам то, чего у нас нет. Осуществить это сегодня или завтра невозможно, поэтому мы дождемся лета, когда покупать будет проще, чем в январе", — цитирует Кумана Liverpool Echo.