"Ливерпуль" — "Челси". Накануне

Не успели отгреметь баталии Кубка Англии, а на пороге уже 23-й тур Премьер-Лиги и его центральный матч "Ливерпуль" — "Челси". Это по-настоящему последний шанс "Ливерпуля" зацепиться за чемпионскую гонку и реабилитироваться за три поражения кряду на "Энфилде".

Если бы Юрген Клопп был итальянцем, объяснение тем неудачам, которые свалились на голову его команды, было бы простым и логичным — число 17, считающееся в Италии дьявольски невезучим, повлияло на команду, которая заканчивала 2016 год победой над "Манчестер Сити", а вот в новом, 2017 году, играет катастрофически неудачно.



Ничья с "Сандерлендом" казалась провалом, но сейчас — вполне неплохой результат на фоне мучений в Кубке Англии с "Плимутом" и недавнего вылета от "Вулверхэмптона", форменного провала с "Саутгемптоном" в полуфинале Кубка Лиги и домашнего поражения от "Суонси" с тремя пропущенными голами. Слишком много неудачных матчей, чтобы считать это просто стечением обстоятельств — налицо потеря формы, которую даже не объяснишь кадровыми проблемами, так как в этот период вернулся Коутиньо.



Может дело в отсутствии Садио Мане? Он выдал свой прощальный концерт в матче с "Сандерлендом", организовав голы в те и другие ворота, и после того, как сенегалец отправился в Африку, "Ливерпуль" потерял что-то важное в атаке — кураж и непредсказуемость, которые гарантировал Мане. Вряд ли отсутствие Мане было главной причиной провала, случившегося с "Ливерпулем", но сейчас мы можем проверить этот тезис, так как Садио возвращается из Габона несолоно хлебавши — Сенегал неожиданно проиграл по пенальти в 1/4 финала Камеруну.



Возвращается не без приключений, так как клуб послал за Мане частный самолет в Габон сразу после того, как сенегальцы проиграли из-за незабитого Садио пенальти в послематчевой серии, но в Африке возникли какие-то трудности, и Мане прибудет в Мелвуд только во вторник утром. Клопп: "Мы посмотрим ему в глаза и поймем — может ли он играть". Хорошо хоть Роберто Фирмино удалось отсрочить заседание суда по делу о вождении в нетрезвом виде на 24 часа — изначально оно было назначено на вторник.



Сейчас для "Ливерпуля" наступает определяющий момент сезона. Если "красные" справятся с кризисом и удачно пройдут связку из пяти матчей, в которых, кроме игры с "Челси", есть матчи с "Тоттенхэмом", "Лестером" и "Арсеналом", возьмут передышку в игре с "Бернли" и одолеют "Манчестер Сити", дальше у них достаточно благоприятный календарь вплоть до конца чемпионата. Игра с "Эвертоном" на "Энфилде" — это единственный сложный на бумаге матч из десяти последних, но в случае с "Ливерпулем" не знаешь, какие соперники для команды Клоппа сложнее — аутсайдеры типа "Сандерленда" и "Суонси" отобрали больше очков, чем "Сити" с "Челси".



О "Челси" говорим меньше, так как у "синих" сейчас все хорошо и стабильно — Диего Коста больше не хочет в Китай, осечка с "Тоттенхэмом" осталась в прошлом как страшный сон, а отрыв от преследователей с тех пор не только не сократился, но и вырос. У Конте есть шикарный выбор в линии атаки из Педро, Азара, Виллиана и Косты, пребывающих в оптимальной форме, и возможность играть с оглядкой на оборону, так как рисковать в этой игре нужно совсем не "Челси".



Слова



Юрген Клопп: "Проиграть три игры кряду на своем поле — то еще чувство, но проиграть в трех турнирах лучше, чем трижды — в одном. Я действительно думаю, что мы должны попробовать сделать так, чтобы выжать максимум из той базы, что у нас есть сейчас. Остаемся позитивными — мы еще может попасть в Лигу Чемпионов".



Антонио Конте: "Недавние результаты "Ливерпуля" трудно объяснить, но я чувствую, что им где-то не везло. Мы выросли после нашей первой встречи с "Ливерпулем", и мы стали лучше с точки зрения целостности и уверенности в себе. Когда вы сталкиваетесь с таким соперником, важно чувствовать себя уверенно, но все равно это очень сложное испытание".



Интересные факты



— это будет 70-й матч между "Ливерпулем" и "Челси" в эру Премьер-Лиги — ни одна пара команд в Англии не встречалась между собой так часто за этот период;

— "Ливерпуль" может обыграть "Челси" и дома, и на выезде в рамках Премьер-Лиги впервые с сезона 2011/12;

— "Челси" может добыть 50-ю победу в чемпионате над "Ливерпулем" — такое "синим" удавалось только с восемью командами;

— "Челси" не проигрывает в четырех последних матчах на "Энфилде" — две победы, две ничьи, последний раз проигрывали здесь — в мае 2012 года;

— Диего Коста забил 15 мячей в 21 матче Премьер-Лиги этого сезона (16 — во всех турнирах);

— после того как, начали начислять за победу три очка, только четыре команды набирали больше очков в 22 первых матчах лиги, чем "Челси" (55) — "Престон"-1888/89, "Тоттенхэм"- 1960/61, "Ливерпуль"- 1987/88 и "Челси" — 2005/06. Все они в итоге стали чемпионами Англии;

— Антонио Конте хватило всего 22 матча в Премьер-Лиге, чтобы набрать свои первые 55 очков — это лучший результат вместе с точно таким же показателем Жозе Моуриньо, а вот Юргену Клоппу понадобилось 34 матча;

— "Ливерпуль" набрал только одно очко в трех матчах без Садио Мане. Сенегальский форвард причастен к 13 голам "Ливерпуля" в этом сезоне — девять голов, четыре передачи.



Кадровая ситуация



В ситуации с Садио Мане Юрген Клопп будет принимать решение в день игры — тут сложность не только в том, что сенегальца не удалось доставить в Ливерпуль как можно скорее, но и в его психологическом состоянии после драматического вылета с Кубка Африки после незабитого пенальти. Адам Лаллана будет доступен после небольшого повреждения, а вот Натаниэль Клайн все еще не тренируется из-за проблем с ребром.



У "Челси" нет никаких кадровых проблем перед игрой с "Ливерпулем". Асмира Беговича связывают с переходом в "Борнмут", Бранислава Ивановича сватают в "Вест Бромвич" и "Зенит", но это не те игроки, отсутствие которых может сказаться на силе "Челси", хоть Иванович и очень хорошо проявил себя в кубковом матче с "Брентфордом".



Тактика



Тактическая составляющая этого матча ясна — "Ливерпулю" нужно побеждать и рисковать, а стало быть — играть первым номером и раскрываться, а "Челси" может себе позволить сыграть с оглядкой на оборону на контратаках. В идеале "Ливерпуль" хотел бы сыграть против "Челси" так же, как это сделал "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино, но в своем нынешнем состоянии "красные" вряд ли способны выдать такой большой объем черновой работы.



По составу у "Ливерпуля" есть вопросы по готовности Мане — вероятно, он все же сыграть с первых минут не сможет и выйдет со скамейки, и в такой ситуации его в тройке нападения заменит Лаллана, восстановившийся после микротравмы, а в середине поля образуется уже привычная тройка Джан — Хендерсон — Вейналдум. Даниэль Старридж не убедил в том, что ради него необходимо ломать работавшую ранее схему с Роберто Фирмино на острие атаки, потому нападающий сборной Англии останется в резерве. Впрочем, Клоппу нужно рисковать и реанимировать остроту в атаке, потому не исключены и какие-то неожиданные решения — "Ливерпуль" не выглядел убедительно впереди в последних матчах даже при вполне логичных и практически оптимальных сочетаниях в атаке.



У "Челси" вопрос по составу один — кто же окажется лишним в четверке Педро — Виллиан — Коста — Азар. Очень похоже на то, что выбор снова будет заключаться в том, сыграет ли справа Педро или Виллиан, и бразилец в матче с "Брентфордом" сделал все, чтобы усложнить задачу Антонио Конте. Но мы прекрасно помним, как в отсутствие Косты трио Виллиан — Педро — Азар разобралось с "Лестером", потому возможен и такой вариант, при котором на острие атаки может оказаться кто угодно.



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Миньоле — Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Милнер — Джан, Хендерсон, Вейналдум — Лаллана, Фирмино, Коутиньо



"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мосес, Канте, Матич, Алонсо — Виллиан, Коста, Азар



Прогноз



Большие матчи в этом сезоне непредсказуемы, и очень часто команда, которую считают явным фаворитом, разочаровывает. Сейчас фаворит "Челси", а на "Ливерпуль" мало кто поставит, но потенциально обе команды могут выдать как футбол высшего качества, так и провальный поединок, что случалось и с "Ливерпулем" и с "Челси" в последнее время — и то и другое. Будем верить в то, что команда Клоппа найдет в себе силы показать хороший футбол, чтобы центральный матч тура удался. Прогноз — 1:1.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru