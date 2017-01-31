Венгер: "Эта атакующая группа лучше, чем во времена Непобедимых"

Легенды Арсенала Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что сейчас подбор игроков на атакующих позициях лучший за все время его работы в клубе — даже лучше, чем в знаменитом сезоне 2003/04, пройденном без единого поражения.

В данный момент, строя атакующую игру своей команды, Венгер вынужден полагаться на Алексиса Санчеса, Оливье Жиру, Тео Уолкотта, Лукаса Переса, Данни Уэлбека, Месута Озила, Алекса Ивоби и Алекса Окслейд-Чемберлена.

Арсен очень доволен своим выбором и считает, что по своему мастерству и потенциалу эта группа превосходит Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, Робера Пиреса, Фредди Юнгберга, Сильвена Вильтора, Нванкво Кану и Хосе Рейеса, с которыми связаны последние большие успехи "Арсенала" в Премьер-Лиге.

"Да, я считаю, что уж точно в количественном отношении, а также в качественном отношении это лучшая атакующая группа, что у меня была. У нас никогда не было столь большого количества игроков, способных созидать и забивать голы. Определенно никогда".

"У нас были Бергкамп и Анри, затем Ван Перси, Вильтор, Пирес — не так и плохо. Они обладали мастерством, но сейчас у нас есть количество", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 09:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 31.01.2017 10:30 # largo-winch
    с тех пор команда потерпела много изменений, мне тот Арсенал больше нравился, хоть я и недолюбливаю Арсена и его команду в последние годы. Тот Арсенал был настоящей грозой, их уважали все в Англии.

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  2. abse 31.01.2017 09:59 # abse
    Ну хз, мне даже сеск, насри, рвп больше нравились, чем сейчас озил, санчез, жиру, не говоря уже о той лютой компании

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  3. samir 31.01.2017 09:32 # samir
    Венгер прав! Забиваем сейчас больше, чем тогда. Даже если брать чисто сезон непобедимых, то после 22 тура было забито 42 мяча, а сейчас уже 50. Не говоря уже о том, что по 5-6 мячей отгружаем команда в английских кубках и ЛЧ

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  4. karnivool 31.01.2017 09:21 # karnivool
    ой сейчас начнется, что:

    озиль>анри
    перси>жиру
    леман<чех

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  5. sausage 31.01.2017 09:18 # sausage
    Как же любит Венгер откровенную куйню нести про уровень своих игроков. Типа мотивирует что ли?

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  6. melwood-lfc 31.01.2017 09:07 # melwood-lfc
    он даун или просто решил замотивировать своих игроков на остаток сезона??
    он рехнулся походу, та группа игроков была прост мега топовой и сейчас только один санчес сопоставим по уровню с теми игроками

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  7. j-silver 31.01.2017 09:07 # j-silver
    щас бы сравнивать анри, бергкампа и пиреса с этим барахлом. из них только санчез болие лимение близок по уровню

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  8. dark-lord 31.01.2017 09:04 # dark-lord
    Дед совсем башкой рехнулся.... Надеюсь его продлят еще на 5 лет в Аснл!!

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  9. molecule 31.01.2017 09:04 # molecule
    Разве что по количеству/ротации согласен. Особенно в центре поля.

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  10. asnural 31.01.2017 09:02 # asnural
    Анри даст Арсену по башке за это

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