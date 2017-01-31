Венгер: "Эта атакующая группа лучше, чем во времена Непобедимых"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что сейчас подбор игроков на атакующих позициях лучший за все время его работы в клубе — даже лучше, чем в знаменитом сезоне 2003/04, пройденном без единого поражения.
В данный момент, строя атакующую игру своей команды, Венгер вынужден полагаться на Алексиса Санчеса, Оливье Жиру, Тео Уолкотта, Лукаса Переса, Данни Уэлбека, Месута Озила, Алекса Ивоби и Алекса Окслейд-Чемберлена.
Арсен очень доволен своим выбором и считает, что по своему мастерству и потенциалу эта группа превосходит Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, Робера Пиреса, Фредди Юнгберга, Сильвена Вильтора, Нванкво Кану и Хосе Рейеса, с которыми связаны последние большие успехи "Арсенала" в Премьер-Лиге.
"Да, я считаю, что уж точно в количественном отношении, а также в качественном отношении это лучшая атакующая группа, что у меня была. У нас никогда не было столь большого количества игроков, способных созидать и забивать голы. Определенно никогда".
"У нас были Бергкамп и Анри, затем Ван Перси, Вильтор, Пирес — не так и плохо. Они обладали мастерством, но сейчас у нас есть количество", — цитирует Венгера Sky Sports.
31.01.2017 09:00
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Последние комментарии:
с тех пор команда потерпела много изменений, мне тот Арсенал больше нравился, хоть я и недолюбливаю Арсена и его команду в последние годы. Тот Арсенал был настоящей грозой, их уважали все в Англии.
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Ну хз, мне даже сеск, насри, рвп больше нравились, чем сейчас озил, санчез, жиру, не говоря уже о той лютой компании
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Венгер прав! Забиваем сейчас больше, чем тогда. Даже если брать чисто сезон непобедимых, то после 22 тура было забито 42 мяча, а сейчас уже 50. Не говоря уже о том, что по 5-6 мячей отгружаем команда в английских кубках и ЛЧ
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ой сейчас начнется, что:
озиль>анри
перси>жиру
леман<чех
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Как же любит Венгер откровенную куйню нести про уровень своих игроков. Типа мотивирует что ли?
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он даун или просто решил замотивировать своих игроков на остаток сезона??
он рехнулся походу, та группа игроков была прост мега топовой и сейчас только один санчес сопоставим по уровню с теми игроками
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щас бы сравнивать анри, бергкампа и пиреса с этим барахлом. из них только санчез болие лимение близок по уровню
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Дед совсем башкой рехнулся.... Надеюсь его продлят еще на 5 лет в Аснл!!
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Разве что по количеству/ротации согласен. Особенно в центре поля.
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Анри даст Арсену по башке за это
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