Венгер: "Эта атакующая группа лучше, чем во времена Непобедимых"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что сейчас подбор игроков на атакующих позициях лучший за все время его работы в клубе — даже лучше, чем в знаменитом сезоне 2003/04, пройденном без единого поражения.

В данный момент, строя атакующую игру своей команды, Венгер вынужден полагаться на Алексиса Санчеса, Оливье Жиру, Тео Уолкотта, Лукаса Переса, Данни Уэлбека, Месута Озила, Алекса Ивоби и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Арсен очень доволен своим выбором и считает, что по своему мастерству и потенциалу эта группа превосходит Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, Робера Пиреса, Фредди Юнгберга, Сильвена Вильтора, Нванкво Кану и Хосе Рейеса, с которыми связаны последние большие успехи "Арсенала" в Премьер-Лиге.



"Да, я считаю, что уж точно в количественном отношении, а также в качественном отношении это лучшая атакующая группа, что у меня была. У нас никогда не было столь большого количества игроков, способных созидать и забивать голы. Определенно никогда".



"У нас были Бергкамп и Анри, затем Ван Перси, Вильтор, Пирес — не так и плохо. Они обладали мастерством, но сейчас у нас есть количество", — цитирует Венгера Sky Sports.