"Арсенал" отправил Чубу Акпома в "Брайтон"

Чуба Акпом Лидер Чемпионшипа "Брайтон" взял в аренду до конца сезона нападающего "Арсенала" Чубу Акпома.

После выздоровления Данни Уэлбека на "Эмирейтс" образовался некоторый избыток нападающих, поэтому главный тренер Арсен Венгер смело отпустил 21-летнего Акпома, сыгравшего лишь один матч за "канониров" в этом сезоне.

Таким образом, Чуба возвращается в Чемпионшип, где он провел прошлый сезон на правах аренды за "Халл", забив семь голов в 41 матче и поспособствовав возвращению "тигров" в Премьер-Лигу.

"Нам удалось опередить другие клубы в борьбе за Чубу. Он молодой талант, набравшийся ценного опыта с "Халлом" в прошлом сезоне Чемпионшипа. Он добавит нам скорости в атакующих позициях и дополнит других нападающих в клубе", — сообщил наставник "Брайтона" Крис Хьютон.


Метки Акпом, аренда, Арсенал, Брайтон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 08:00

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