"Арсенал" отправил Чубу Акпома в "Брайтон"

Лидер Чемпионшипа "Брайтон" взял в аренду до конца сезона нападающего "Арсенала" Чубу Акпома.

После выздоровления Данни Уэлбека на "Эмирейтс" образовался некоторый избыток нападающих, поэтому главный тренер Арсен Венгер смело отпустил 21-летнего Акпома, сыгравшего лишь один матч за "канониров" в этом сезоне.



Таким образом, Чуба возвращается в Чемпионшип, где он провел прошлый сезон на правах аренды за "Халл", забив семь голов в 41 матче и поспособствовав возвращению "тигров" в Премьер-Лигу.



"Нам удалось опередить другие клубы в борьбе за Чубу. Он молодой талант, набравшийся ценного опыта с "Халлом" в прошлом сезоне Чемпионшипа. Он добавит нам скорости в атакующих позициях и дополнит других нападающих в клубе", — сообщил наставник "Брайтона" Крис Хьютон.