Пайе: "Я не должен оправдываться за свое поведение"

Димитри Пайе Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе заявил, что не собирается оправдываться за свое поведение перед уходом из "Вест Хэма".

В воскресенье поздно вечером "молотобойцы" подтвердили переход 29-летнего француза в "Марсель" за 25 миллионов фунтов, заодно обвинив Димитри в неуважении по отношению к фанатам и клубу.

Этому трансферу предшествовал отказ Пайе играть и тренироваться с "Вест Хэмом". Однако игрок не ищет оправданий своему поведению.

"Это то, чего я хотел. Я дал ясно это понять с самого начала. Я чувствовал себя не очень хорошо там. Я хотел стать частью проекта, что начинается здесь. Я скучал по Франции, и как раз тогда мне поступило это предложение".

"Процесс перехода затянулся, потому что мое противостояние с "Вест Хэмом" началось давно. У Славена Билича была своя точка зрения на это. Я разговаривал с ним. Я не хочу говорить об этом в данный момент, но я не должен оправдываться за свое поведение".

"Мне требовалось вернуться во Францию и "Марсель" — это был личный выбор. Я очень счастлив. Моя главная мотивация касается футбола. Если бы я играл ради денег, то оказался бы в другой стране".

"Если бы переход не состоялся, я бы смог жить с этим. Я благодарен всем, кто помог трансферу случиться", — цитирует Пайе Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 575

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  1. supernurbek 31.01.2017 07:21 # supernurbek
    Гребанный полунегр!

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  2. mata-hazard 31.01.2017 07:21 # mata-hazard
    Сейчас месяц будет вьюхи давать, как его не любили в ВХ, какой мудак тренер и тд. Ехай на хуй короче.

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  3. mcferson-42 31.01.2017 07:14 # mcferson-42
    Сгниет теперь в ссаном Марселе

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  4. j-silver 31.01.2017 07:12 # j-silver
    десятку положит

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  5. jerry-maguire 31.01.2017 07:07 # jerry-maguire
    вот же идиот!
    он мог стать легендой в условном ПСЖ, Атлетикои или Боруссии,
    но он зачем то поменял шило на мыло, перейдя из английского середняка во французский.

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