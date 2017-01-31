Пайе: "Я не должен оправдываться за свое поведение"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе заявил, что не собирается оправдываться за свое поведение перед уходом из "Вест Хэма".

В воскресенье поздно вечером "молотобойцы" подтвердили переход 29-летнего француза в "Марсель" за 25 миллионов фунтов, заодно обвинив Димитри в неуважении по отношению к фанатам и клубу.



Этому трансферу предшествовал отказ Пайе играть и тренироваться с "Вест Хэмом". Однако игрок не ищет оправданий своему поведению.



"Это то, чего я хотел. Я дал ясно это понять с самого начала. Я чувствовал себя не очень хорошо там. Я хотел стать частью проекта, что начинается здесь. Я скучал по Франции, и как раз тогда мне поступило это предложение".



"Процесс перехода затянулся, потому что мое противостояние с "Вест Хэмом" началось давно. У Славена Билича была своя точка зрения на это. Я разговаривал с ним. Я не хочу говорить об этом в данный момент, но я не должен оправдываться за свое поведение".



"Мне требовалось вернуться во Францию и "Марсель" — это был личный выбор. Я очень счастлив. Моя главная мотивация касается футбола. Если бы я играл ради денег, то оказался бы в другой стране".



"Если бы переход не состоялся, я бы смог жить с этим. Я благодарен всем, кто помог трансферу случиться", — цитирует Пайе Sky Sports.