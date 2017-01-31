"Челси" задумывается о покупке Муссы Дембеле

В заключительный день зимнего трансферного окна "Челси" может попытаться приобрести нападающего "Селтика" Муссу Дембеле.

Бывший юниор "Фулхэма", год назад едва не оказавшийся в "Тоттенхэме", совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, забив 20 голов в 38 матчах за "Селтик" с учетом всех соревнований.



Интерес к 20-летнему французу приписывают не только грандам Премьер-Лиги, но и некоторым европейским топ-клубам вроде ПСЖ. До сих пор ожидалось, что настоящая битва за Дембеле разгорится только грядущим летом.



Однако в этой ситуации "синие" могут сыграть на опережение, попытавшись договориться о трансфере Муссы уже в январе. Как стало известно Sky Sports, "Селтик" не желает расставаться со своим бомбардиром и готов рассмотреть лишь предложения от 40 миллионов фунтов.



На протяжении последних недель не утихают слухи, что в конце сезона "Челси" собирается расстаться со своим нападающим Диего Костой, который ранее в январе крупно поссорился с главным тренером Антонио Конте из-за поступившего из Китая предложения.



Дембеле мог бы стать неплохим кандидатом на замену Косте, и заключительный день зимнего трансферного окна дает "синим" возможность заранее и без суеты решить этот вопрос. Правда, ради покупки Муссы лидерам Премьер-Лиги придется крупно потратиться.