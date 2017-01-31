"Челси" задумывается о покупке Муссы Дембеле

Мусса Дембеле В заключительный день зимнего трансферного окна "Челси" может попытаться приобрести нападающего "Селтика" Муссу Дембеле.

Бывший юниор "Фулхэма", год назад едва не оказавшийся в "Тоттенхэме", совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, забив 20 голов в 38 матчах за "Селтик" с учетом всех соревнований.

Интерес к 20-летнему французу приписывают не только грандам Премьер-Лиги, но и некоторым европейским топ-клубам вроде ПСЖ. До сих пор ожидалось, что настоящая битва за Дембеле разгорится только грядущим летом.

Однако в этой ситуации "синие" могут сыграть на опережение, попытавшись договориться о трансфере Муссы уже в январе. Как стало известно Sky Sports, "Селтик" не желает расставаться со своим бомбардиром и готов рассмотреть лишь предложения от 40 миллионов фунтов.

На протяжении последних недель не утихают слухи, что в конце сезона "Челси" собирается расстаться со своим нападающим Диего Костой, который ранее в январе крупно поссорился с главным тренером Антонио Конте из-за поступившего из Китая предложения.

Дембеле мог бы стать неплохим кандидатом на замену Косте, и заключительный день зимнего трансферного окна дает "синим" возможность заранее и без суеты решить этот вопрос. Правда, ради покупки Муссы лидерам Премьер-Лиги придется крупно потратиться.


Метки Дембеле, Селтик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2017 06:00

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  1. chelsea25 31.01.2017 07:24 # chelsea25
    хахаха) шо за хуйню я прочитал

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  2. mata-hazard 31.01.2017 07:16 # mata-hazard
    Где новость, что Арсенал очередного юного Месси просматривает?

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  3. j-silver 31.01.2017 07:01 # j-silver
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  4. stepan-jam-boss 31.01.2017 06:57 # stepan-jam-boss
    У Челси какая то анальная фиксация на ниггерах

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  5. takemeron 31.01.2017 06:54 # takemeron
    Фото огонь! :)))))))))))))))

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  6. reeker 31.01.2017 06:36 # reeker
    Бред,не нужно нам это погбецо.Вообще никто не нужен до лета.Сольём до конца ТО Ивановича и будет у нас ровно 23 игрока первой команды.По игроку на каждую позиции на поле,плюс третий вратарь.Топово всё и так короче.

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  7. forester 31.01.2017 06:26 # forester
    Доброе утро!

    6 22 41

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  8. meshuggah 31.01.2017 06:20 # meshuggah
    вроде как идеален для скума, к марсам и прочим погбецам

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  9. rap-woiska 31.01.2017 06:18 # rap-woiska
    лицо типичного пенса

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  10. axilles-1992 31.01.2017 06:13 # axilles-1992
    Потенциальный топарь.

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  11. melwood-lfc 31.01.2017 06:10 # melwood-lfc
    летом будет борьба за него лютая

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  12. kapken 31.01.2017 06:07 # kapken
    Тогда Виллиана в Китай можно продавать...

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