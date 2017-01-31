"Челси" задумывается о покупке Муссы Дембеле
В заключительный день зимнего трансферного окна "Челси" может попытаться приобрести нападающего "Селтика" Муссу Дембеле.
Бывший юниор "Фулхэма", год назад едва не оказавшийся в "Тоттенхэме", совершенно выдающимся образом проводит этот сезон, забив 20 голов в 38 матчах за "Селтик" с учетом всех соревнований.
Интерес к 20-летнему французу приписывают не только грандам Премьер-Лиги, но и некоторым европейским топ-клубам вроде ПСЖ. До сих пор ожидалось, что настоящая битва за Дембеле разгорится только грядущим летом.
Однако в этой ситуации "синие" могут сыграть на опережение, попытавшись договориться о трансфере Муссы уже в январе. Как стало известно Sky Sports, "Селтик" не желает расставаться со своим бомбардиром и готов рассмотреть лишь предложения от 40 миллионов фунтов.
На протяжении последних недель не утихают слухи, что в конце сезона "Челси" собирается расстаться со своим нападающим Диего Костой, который ранее в январе крупно поссорился с главным тренером Антонио Конте из-за поступившего из Китая предложения.
Дембеле мог бы стать неплохим кандидатом на замену Косте, и заключительный день зимнего трансферного окна дает "синим" возможность заранее и без суеты решить этот вопрос. Правда, ради покупки Муссы лидерам Премьер-Лиги придется крупно потратиться.
31.01.2017 06:00
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хахаха) шо за хуйню я прочитал
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Где новость, что Арсенал очередного юного Месси просматривает?
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«Я понимаю, что бизнес есть бизнес. Нужно привлекать ажиотаж и внимание. Те два парня, которые будут драться за временный титул — они просто два мешка», — заявил ирландский боец в интервью MMA Fighting.
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«Я жестоко нокаутирую их обоих», — отрезал Макгрегор.
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У Челси какая то анальная фиксация на ниггерах
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Фото огонь! :)))))))))))))))
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Бред,не нужно нам это погбецо.Вообще никто не нужен до лета.Сольём до конца ТО Ивановича и будет у нас ровно 23 игрока первой команды.По игроку на каждую позиции на поле,плюс третий вратарь.Топово всё и так короче.
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Доброе утро!
6 22 41
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вроде как идеален для скума, к марсам и прочим погбецам
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лицо типичного пенса
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Потенциальный топарь.
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летом будет борьба за него лютая
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Тогда Виллиана в Китай можно продавать...
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