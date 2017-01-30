Райан Мейсон выписан из госпиталя
Полузащитник "Халла" Райан Мейсон, получивший перелом черепа в матче Премьер-Лиги против "Челси" 22 января, был выписан из госпиталя.
Напомним, свою травму 25-летний Мейсон получил, неудачно столкнувшись головами с защитником "синих" Гари Кэхиллом. Экс-игрок "Тоттенхэма" был немедленно доставлен в госпиталь, где в тот же день перенес операцию.
Спустя чуть более недели после столь страшной травмы доктора решили, что Райан более не нуждается в круглосуточном наблюдении медицинского персонала. Поэтому Мейсону было позволено вернуться домой, где он и продолжит свое восстановление.
Добавим, что "тигры" до сих пор не называют никаких сроков, когда Мейсон может вернуться на футбольное поле, однако издание The Guardian уверено, что Райан будет готов к старту следующего сезона.
30.01.2017 23:20
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Последние комментарии:
Вот это хорошая новость! Переживал за чцвака!
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Здоровья Райан!
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живи долго,ты же тигр
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удачи
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