Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.
Единственный полупрофессиональный клуб, добравшийся до этой стадии, "Саттон" получил себе в соперники "Арсенал". Действующий обладатель Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сразится с "Блэкберном". "Манчестер Сити" ждет выезд к "Хаддерсфилду", а "Тоттенхэм" — дерби с "Фулхэмом".
Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 17 по 20 февраля.
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Бернли — Линкольн
Фулхэм — Тоттенхэм
Блэкберн — Манчестер Юнайтед
Саттон — Арсенал
Мидлсбро — Оксфорд
Вулверхэмптон — Челси
Хаддерсфилд — Манчестер Сити
Милуолл — Дерби / Лестер
30.01.2017 22:25
Просмотров: 4758
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Последние комментарии zubroid в новостях
влёгкую!!! от 30.01.2017 23:39
Rest In Peace((( от 12.11.2015 21:34
ты на русском это писал вообще?? от 09.03.2015 02:11
сказал мне очередной "болельщик" челси)) от 09.03.2015 01:21
Ура!! выстояли! вроде седые волосы у меня появились после этого матча от 08.03.2015 21:44
да он и сам то не совсем чёрный. от 14.03.2014 14:01
пафос тоже дерьмо, так что следуя твоей логике... от 24.04.2013 04:22
Зульте Варегем от 23.05.2011 12:30
Хочу красивой игры в исполнении обоих клубов, но болею за Тоттенхэм! от 20.04.2011 14:08
если бы он был одним из лучших нападающих мира Арсенал его не продавал бы, логично по-моему) от 16.03.2011 16:18
Источник: http://fapl.ru/users/zubroid/
(ответить)
влёгкую!!!
(ответить)
Проход Саттона
(ответить)
изи кубок для аснла
(ответить)
Хаддерсфилд изи вин
(ответить)
новый шерлок конечно говнецо, особенно когда знает, что Шерлок - гг и вообще кк
(ответить)
хозяева на классе,САФ зарядил судей
(ответить)
Беттеры,ставите на матчи клубов за которые болеете?Я лично на пенсов очень редко ставлю.
(ответить)
неплохо так пещеру обоссали пруфами
(ответить)
Норм топов развели, надеюсь, до полуфинала так и дойдут, а там пусть зарубы адские будут. Завангую так:
МЮ v Тоттенхэм
Челси v Арсенал\Сити
(ответить)
где бульбаш Жека-нули?
(ответить)
унылая жеребьевка, всех топов развели
(ответить)
Братья колбасоиды, на кого там лфк попал в кубке англии? Не могу найти их!
(ответить)
пезда Арсеналу.
(ответить)
Хочу Челси - Миллуолл
(ответить)
Арсенал - Линкольн
Лестер - Челси
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Тоттенхем - Манчестер Сити
Лестер - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм 2:0
ez katka
(ответить)
Искал, с кем играет колбаса, а потом такой: "А, ну да".
(ответить)
ливер на радостях, что вылетел из всех кубков завтра еще челси отсосет. скриньте.
(ответить)
Скучно
(ответить)
Пасаны,посоветуйте проходную ставочку с хорошим кэфом на матчи МЮ - Халл и Стоук - Эве.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий