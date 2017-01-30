В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Единственный полупрофессиональный клуб, добравшийся до этой стадии, "Саттон" получил себе в соперники "Арсенал". Действующий обладатель Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сразится с "Блэкберном". "Манчестер Сити" ждет выезд к "Хаддерсфилду", а "Тоттенхэм" — дерби с "Фулхэмом".



Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 17 по 20 февраля.



Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии



Бернли — Линкольн

Фулхэм — Тоттенхэм

Блэкберн — Манчестер Юнайтед

Саттон — Арсенал

Мидлсбро — Оксфорд

Вулверхэмптон — Челси

Хаддерсфилд — Манчестер Сити

Милуолл — Дерби / Лестер