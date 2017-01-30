Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии.

Единственный полупрофессиональный клуб, добравшийся до этой стадии, "Саттон" получил себе в соперники "Арсенал". Действующий обладатель Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сразится с "Блэкберном". "Манчестер Сити" ждет выезд к "Хаддерсфилду", а "Тоттенхэм" — дерби с "Фулхэмом".

Добавим, что матчи 5-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 17 по 20 февраля.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Бернли — Линкольн
Фулхэм — Тоттенхэм
Блэкберн — Манчестер Юнайтед
Саттон — Арсенал
Мидлсбро — Оксфорд
Вулверхэмптон — Челси
Хаддерсфилд — Манчестер Сити
Милуолл — Дерби / Лестер


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 22:25

Количество просмотров Просмотров: 4758

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Последние комментарии:




  1. lauda 30.01.2017 23:43 # lauda
    Последние комментарии zubroid в новостях
    влёгкую!!! от 30.01.2017 23:39

    Rest In Peace((( от 12.11.2015 21:34

    ты на русском это писал вообще?? от 09.03.2015 02:11

    сказал мне очередной "болельщик" челси)) от 09.03.2015 01:21

    Ура!! выстояли! вроде седые волосы у меня появились после этого матча от 08.03.2015 21:44

    да он и сам то не совсем чёрный. от 14.03.2014 14:01

    пафос тоже дерьмо, так что следуя твоей логике... от 24.04.2013 04:22

    Зульте Варегем от 23.05.2011 12:30

    Хочу красивой игры в исполнении обоих клубов, но болею за Тоттенхэм! от 20.04.2011 14:08

    если бы он был одним из лучших нападающих мира Арсенал его не продавал бы, логично по-моему) от 16.03.2011 16:18


    Источник: http://fapl.ru/users/zubroid/

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  2. zubroid 30.01.2017 23:39 # zubroid
    влёгкую!!!

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  3. lauda 30.01.2017 23:38 # lauda
    Проход Саттона

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  4. farot 30.01.2017 23:37 # farot
    изи кубок для аснла

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  5. demolet 30.01.2017 23:33 # demolet
    Хаддерсфилд изи вин

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  6. jack-4poker 30.01.2017 23:29 # jack-4poker
    новый шерлок конечно говнецо, особенно когда знает, что Шерлок - гг и вообще кк

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  7. dimon70 30.01.2017 23:28 # dimon70
    хозяева на классе,САФ зарядил судей

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  8. reeker 30.01.2017 23:28 # reeker
    Беттеры,ставите на матчи клубов за которые болеете?Я лично на пенсов очень редко ставлю.

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  9. melwood-lfc 30.01.2017 23:21 # melwood-lfc
    неплохо так пещеру обоссали пруфами

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  10. dayver 30.01.2017 23:21 # dayver
    Норм топов развели, надеюсь, до полуфинала так и дойдут, а там пусть зарубы адские будут. Завангую так:
    МЮ v Тоттенхэм
    Челси v Арсенал\Сити

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  11. vasya-mu 30.01.2017 23:16 # vasya-mu
    где бульбаш Жека-нули?

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  12. wolfsmensch 30.01.2017 23:12 # wolfsmensch
    унылая жеребьевка, всех топов развели

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  13. kipeloff89 30.01.2017 23:11 # kipeloff89
    Братья колбасоиды, на кого там лфк попал в кубке англии? Не могу найти их!

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  14. john-henry 30.01.2017 23:04 # john-henry
    пезда Арсеналу.

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  15. luckymen 30.01.2017 23:02 # luckymen
    Хочу Челси - Миллуолл

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  16. moneymaker 30.01.2017 23:02 # moneymaker
    Арсенал - Линкольн
    Лестер - Челси
    Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
    Тоттенхем - Манчестер Сити

    Лестер - Арсенал
    Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

    Арсенал - Тоттенхэм 2:0

    ez katka

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  17. daikirai 30.01.2017 23:01 # daikirai
    Искал, с кем играет колбаса, а потом такой: "А, ну да".

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  18. jack-4poker 30.01.2017 22:55 # jack-4poker
    ливер на радостях, что вылетел из всех кубков завтра еще челси отсосет. скриньте.

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  19. spurs08 30.01.2017 22:52 # spurs08
    Скучно

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  20. reeker 30.01.2017 22:50 # reeker
    Пасаны,посоветуйте проходную ставочку с хорошим кэфом на матчи МЮ - Халл и Стоук - Эве.

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