Ульоа: "Больше не сыграю за "Лестер"
Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа обвинил свой клуб в предательстве и поклялся, что больше никогда не сыграет за "лис".
Ранее в январе 30-летний аргентинец подал прошение о трансфере, однако чемпионы Премьер-Лиги отклонили минимум два предложения о покупке Леонардо — от "Алавеса" и "Сандерленда".
Жадность "Лестера" чрезвычайно расстроила Ульоа, лишь однажды в этом сезоне выходившего в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Леонардо обратился к социальным сетям и подверг критике клуб и лично главного тренера Клаудио Раньери.
"При всем уважении к фанатам "Лестера". Я чувствую, что Раньери меня предал, а клуб подвел. Я больше не сыграю за них", — написал Ульоа в Твиттере.
30.01.2017 21:35
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Для ротации состава,ни кому бы не помешал.добротный нап, всегда нравилась его игра.если даже не забьет,то защиту капитально потрепает.
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Че там за история с этим ульеа? Почему его маринуют? Просветите плез
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удачи
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