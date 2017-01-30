Ульоа: "Больше не сыграю за "Лестер"

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа обвинил свой клуб в предательстве и поклялся, что больше никогда не сыграет за "лис".

Ранее в январе 30-летний аргентинец подал прошение о трансфере, однако чемпионы Премьер-Лиги отклонили минимум два предложения о покупке Леонардо — от "Алавеса" и "Сандерленда".



Жадность "Лестера" чрезвычайно расстроила Ульоа, лишь однажды в этом сезоне выходившего в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Леонардо обратился к социальным сетям и подверг критике клуб и лично главного тренера Клаудио Раньери.



"При всем уважении к фанатам "Лестера". Я чувствую, что Раньери меня предал, а клуб подвел. Я больше не сыграю за них", — написал Ульоа в Твиттере.