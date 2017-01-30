Ульоа: "Больше не сыграю за "Лестер"

Леонардо Ульоа Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа обвинил свой клуб в предательстве и поклялся, что больше никогда не сыграет за "лис".

Ранее в январе 30-летний аргентинец подал прошение о трансфере, однако чемпионы Премьер-Лиги отклонили минимум два предложения о покупке Леонардо — от "Алавеса" и "Сандерленда".

Жадность "Лестера" чрезвычайно расстроила Ульоа, лишь однажды в этом сезоне выходившего в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Леонардо обратился к социальным сетям и подверг критике клуб и лично главного тренера Клаудио Раньери.

"При всем уважении к фанатам "Лестера". Я чувствую, что Раньери меня предал, а клуб подвел. Я больше не сыграю за них", — написал Ульоа в Твиттере.


Метки Лестер, Ульоа

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 21:35

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  1. superspurs777 30.01.2017 22:11 # superspurs777
    Для ротации состава,ни кому бы не помешал.добротный нап, всегда нравилась его игра.если даже не забьет,то защиту капитально потрепает.

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  2. j-silver 30.01.2017 21:45 # j-silver
    Че там за история с этим ульеа? Почему его маринуют? Просветите плез

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  3. mancunia-planet 30.01.2017 21:42 # mancunia-planet
    удачи

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