"Челси" вступил в переговоры насчет Колашинаца
В преддверии закрытия зимнего трансферного окна "Челси" проявил интерес к левому защитнику "Шальке-04" Сеаду Колашинацу.
По информации Sky Sports, конкуренцию "синим" в борьбе за 23-летнего боснийца составляет "Ювентус", бывший клуб их главного тренера Антонио Конте. Чемпионы Серии А видят в Колашинаце перспективную замену для Патриса Эвра, ушедшего в "Марсель".
Контракт Сеада с клубом из Гельзенкирхена истекает уже в конце этого сезона, поэтому Колашинац может быть доступен для трансфера всего за 5 миллионов фунтов.
Таким образом, Колашинац может стать первым и единственным новичком команды Конте в январе, не считая возвращенного из аренды Натана Аке. При этом Сеад является универсалом и, помимо левого фланга обороны, также способен сыграть центрального защитника.
30.01.2017 21:00
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Последние комментарии:
Походу топа очередного урвем и при этом за жалкие 5 лямов. С ним контракт подписать и летом за тридцатку выставлять если не нужен будет
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лучший футболист Шальке, неужели замена гениального Алонсо. Хотч в перспективе может и Кэйхилла заменить.
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А зачем же? Баба Рахман Алонсо Акэ...нафига то еще один?
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А кто тогда у Шальке слева будет играть?
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