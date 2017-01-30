"Челси" вступил в переговоры насчет Колашинаца

В преддверии закрытия зимнего трансферного окна "Челси" проявил интерес к левому защитнику "Шальке-04" Сеаду Колашинацу.

По информации Sky Sports, конкуренцию "синим" в борьбе за 23-летнего боснийца составляет "Ювентус", бывший клуб их главного тренера Антонио Конте. Чемпионы Серии А видят в Колашинаце перспективную замену для Патриса Эвра, ушедшего в "Марсель".



Контракт Сеада с клубом из Гельзенкирхена истекает уже в конце этого сезона, поэтому Колашинац может быть доступен для трансфера всего за 5 миллионов фунтов.



Таким образом, Колашинац может стать первым и единственным новичком команды Конте в январе, не считая возвращенного из аренды Натана Аке. При этом Сеад является универсалом и, помимо левого фланга обороны, также способен сыграть центрального защитника.