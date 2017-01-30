"Челси" вступил в переговоры насчет Колашинаца

Сеад Колашинац В преддверии закрытия зимнего трансферного окна "Челси" проявил интерес к левому защитнику "Шальке-04" Сеаду Колашинацу.

По информации Sky Sports, конкуренцию "синим" в борьбе за 23-летнего боснийца составляет "Ювентус", бывший клуб их главного тренера Антонио Конте. Чемпионы Серии А видят в Колашинаце перспективную замену для Патриса Эвра, ушедшего в "Марсель".

Контракт Сеада с клубом из Гельзенкирхена истекает уже в конце этого сезона, поэтому Колашинац может быть доступен для трансфера всего за 5 миллионов фунтов.

Таким образом, Колашинац может стать первым и единственным новичком команды Конте в январе, не считая возвращенного из аренды Натана Аке. При этом Сеад является универсалом и, помимо левого фланга обороны, также способен сыграть центрального защитника.


Метки Колашинац, Челси, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 30.01.2017 21:33 # j-silver
    Походу топа очередного урвем и при этом за жалкие 5 лямов. С ним контракт подписать и летом за тридцатку выставлять если не нужен будет

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  2. budun 30.01.2017 21:18 # budun
    лучший футболист Шальке, неужели замена гениального Алонсо. Хотч в перспективе может и Кэйхилла заменить.

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  3. blueswin 30.01.2017 21:14 # blueswin
    А зачем же? Баба Рахман Алонсо Акэ...нафига то еще один?

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  4. ganinilyha 30.01.2017 21:06 # ganinilyha
    А кто тогда у Шальке слева будет играть?

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