Клопп не знает, сможет ли Мане сыграть с "Челси"

Садио Мане Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Садио Мане вернулся в расположение клуба с опозданием, и его участие в завтрашнем матче Премьер-Лиги против "Челси" находится под вопросом.

В минувший уикенд сборная Сенегала выбыла с Кубка Африки, и "красные" отправили частный самолет, чтобы поскорее вернуть своего ключевого игрока, чье отсутствие остро чувствовалось в последних матчах.

Однако домой Садио прилетает позже, чем планировалось, и появление сенегальца на поле "Энфилда" во вторник вечером теперь находится под вопросом.

"Это была очень странная ситуация в матче Сенегала против Камеруна, у меня ни на секунду не возникало желания, чтобы он промахнулся в серии пенальти, но это случилось, и поэтому он возвращается".

"Клуб выдающимся образом потрудился, чтобы поскорее его вернуть, и сейчас он по пути назад. Мы думали, что он вернется еще вчера: у нас был заказан самолет, но ему не было позволено зайти на борт, поэтому нам пришлось ждать".

"Я не знаю наверняка, когда он будет доступен. Сюда он прибудет сегодня вечером, но я говорил с ним, и пока все хорошо. Завтра утром мы примем решение. Нужно посмотреть в его глаза и постараться понять его состояние", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 20:20

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Последние комментарии:




  1. reeker 30.01.2017 20:49 # reeker
    Столько ажиотажа вокруг его возвращения,как-будто Месси и Роналду в одном лице едут в Ливерпуль.Господи,это всего лишь добротный негретёнок,который не окажет никакого влияния на игру с Челси.
    Колбасойды такие наивные,думаете что нигга приедет и вас спасёт.Проблемы Ливерпуля не в его отсутствии,а команде в целом.

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  2. dimon70 30.01.2017 20:39 # dimon70
    хитрит Юрген,знает прекрасно.опять игры разумов пошли

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  3. budun 30.01.2017 20:34 # budun
    заказать частный самолёт футболисту, чтобы его в него не пустили.
    хлоп-хлоп-хлоп

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  4. fanat-united 30.01.2017 20:25 # fanat-united
    Ну и лохи, даже негра забрать вовремя не могут, не клуб а недоразумение

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