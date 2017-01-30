Клопп не знает, сможет ли Мане сыграть с "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Садио Мане вернулся в расположение клуба с опозданием, и его участие в завтрашнем матче Премьер-Лиги против "Челси" находится под вопросом.

В минувший уикенд сборная Сенегала выбыла с Кубка Африки, и "красные" отправили частный самолет, чтобы поскорее вернуть своего ключевого игрока, чье отсутствие остро чувствовалось в последних матчах.



Однако домой Садио прилетает позже, чем планировалось, и появление сенегальца на поле "Энфилда" во вторник вечером теперь находится под вопросом.



"Это была очень странная ситуация в матче Сенегала против Камеруна, у меня ни на секунду не возникало желания, чтобы он промахнулся в серии пенальти, но это случилось, и поэтому он возвращается".



"Клуб выдающимся образом потрудился, чтобы поскорее его вернуть, и сейчас он по пути назад. Мы думали, что он вернется еще вчера: у нас был заказан самолет, но ему не было позволено зайти на борт, поэтому нам пришлось ждать".



"Я не знаю наверняка, когда он будет доступен. Сюда он прибудет сегодня вечером, но я говорил с ним, и пока все хорошо. Завтра утром мы примем решение. Нужно посмотреть в его глаза и постараться понять его состояние", — цитирует Клоппа Sky Sports.