"Сандерленд" купил Овьедо и Гибсона у "Эвертона"

"Сандерленд" потратил около 7.5 миллионов фунтов, потратившись на защитника Брайана Овьедо и полузащитника Даррона Гибсона из "Эвертона".

Стоит отметить, что главный тренер "котов" Дэвид Мойес отлично знаком с обоими игроками по периоду своей работы на "Гудисон Парк". Овьедо, исполнявший в "Эвертоне" роль дублера Лейтона Бэйнса, будет призван заменить ушедшего в "Кристал Пэлас" Патрика Ван Анхольта.



Вырученных за Ван Анхольта средств "Сандерленду" хватило не только на Овьедо, но и на Гибсона, который в этом сезоне тоже не имел места в стартовом составе "ирисок".



Таким образом, Овьедо заключил с "котами" контракт на три с половиной года, Гибсон — на полтора года. Дебютировать за свой новый клуб костариканец и ирландец смогут в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" во вторник вечером.