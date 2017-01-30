"Сандерленд" купил Овьедо и Гибсона у "Эвертона"
"Сандерленд" потратил около 7.5 миллионов фунтов, потратившись на защитника Брайана Овьедо и полузащитника Даррона Гибсона из "Эвертона".
Стоит отметить, что главный тренер "котов" Дэвид Мойес отлично знаком с обоими игроками по периоду своей работы на "Гудисон Парк". Овьедо, исполнявший в "Эвертоне" роль дублера Лейтона Бэйнса, будет призван заменить ушедшего в "Кристал Пэлас" Патрика Ван Анхольта.
Вырученных за Ван Анхольта средств "Сандерленду" хватило не только на Овьедо, но и на Гибсона, который в этом сезоне тоже не имел места в стартовом составе "ирисок".
Таким образом, Овьедо заключил с "котами" контракт на три с половиной года, Гибсон — на полтора года. Дебютировать за свой новый клуб костариканец и ирландец смогут в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" во вторник вечером.
30.01.2017 20:00
Просмотров: 557
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гибсона нах,Оби Микель был сто раз лучше,но 100 штук вряд ли кто нить стал бы платить))
(ответить)
скамью учиться,как деньги в топарей вкладывать.а то кучу в погбецо вломили-и см.таблицу
(ответить)
Хорошо потратились.
(ответить)
Овьедо отличное приобретение , на замену Ван Анхольту . Понадежнее чем голландец будет . Куман странно поступил , отпустив его . Тем более так дешево . А Гибсона впервые увидел в матче с Баварией . Когда МЮ вел вроде , а потом на последних минутах просрал проход дальше после удара Роббена . Все эти хрен знает , где был Гибсон ..... Шучу , средне отыграл все эти годы
(ответить)
Овьедо-очень хороший.А Гибсон-выстреливший игрок уже без патронов.Я его помню в 2009 годах когда только пришел с Мю..хорошо играл как щас Матич.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий