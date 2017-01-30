Венгер исключает появление Бензема в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не нужен Карим Бензема из "Реала" и вообще любой другой нападающий.

На прошлой неделе в испанской прессе появилась информация, что "Реал" предложил услуги 29-летнего Бензема "Арсеналу" и "Челси" и готов вступить в переговоры о продаже нападающего по окончании сезона.



Однако Венгер отрицает какую-либо договоренность со "сливочными" и лично со своим соотечественником. Более того, Арсену не нужны новые нападающие - атака "канониров" укомплектована полностью.



"Бензема связывают с нами только потому, что он француз. Возможно, кто-то и говорит, что он хотел бы покинуть Мадрид, но я повторюсь: нам не нужен новый нападающий".



"На трансферном рынке почти ничего не происходит, это показывает, что в мире не так много игроков, которые могли бы усилить клубы Премьер-Лиги. Здесь у всех большие составы, поэтому докупаться не имеет смысла".



"С точки зрения количества и качество игроков атаки у нас все в порядке. Теперь наша задача реализовать этот потенциал и продемонстрировать высокие амбиции. Мы должны в каждом матче показывать игру такого уровня".



"С возвращением Данни (Уэлбека), Лукаса (Переса) и Тео Уолкотта, с учетом того, что в нашем распоряжении остаются Оливье Жиру и Алексис Санчес, у нас есть множество вариантов игры в нападении", - цитирует Венгера Evening Standard.