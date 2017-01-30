Коутиньо верит, что "Ливерпуль" ждет успех с Клоппом

Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо поддержал главного тренера Юргена Клоппа после худшей недели немца за время пребывания на "Энфилде".

После вылета из Кубка Лиги и Кубка Англии в течение считанных дней Клопп назвал прошедшую неделю "низшей точкой своей карьеры" на "Энфилде".



Подписавший с клубом новый контракт Коутиньо поддержал Юргена: бразилец по-прежнему верит в методы работы тренера и именно поэтому связал свое долгосрочное будущее с "Ливерпулем".



"Да, это была ужасная неделя, но нужно двигаться вперед и думать о будущем. Мы все считаем, что можем выиграть трофеи с этим тренером. Я подписал новый контракт, потому что верю в него. Клопп – победитель", - цитирует Коутиньо Sky Sports.