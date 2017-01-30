Коутиньо верит, что "Ливерпуль" ждет успех с Клоппом

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо поддержал главного тренера Юргена Клоппа после худшей недели немца за время пребывания на "Энфилде".

После вылета из Кубка Лиги и Кубка Англии в течение считанных дней Клопп назвал прошедшую неделю "низшей точкой своей карьеры" на "Энфилде".

Подписавший с клубом новый контракт Коутиньо поддержал Юргена: бразилец по-прежнему верит в методы работы тренера и именно поэтому связал свое долгосрочное будущее с "Ливерпулем".

"Да, это была ужасная неделя, но нужно двигаться вперед и думать о будущем. Мы все считаем, что можем выиграть трофеи с этим тренером. Я подписал новый контракт, потому что верю в него. Клопп – победитель", - цитирует Коутиньо Sky Sports.



Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 30.01.2017 18:00

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  1. akadam 30.01.2017 19:18 # akadam
    Я верю в них обоих, но этого мало. Надо улучшать понимание на поле и совершенствовать игру в пас. Нужно усилить конкуренцию и потратить много денег.

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  2. anti-skvozer 30.01.2017 18:53 # anti-skvozer
    Прост не повзрослел еще парнишка. Так что ставить крест на его умственных способностях я бы пока не спешил

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  3. manutd-20champ 30.01.2017 18:50 # manutd-20champ
    в каком году?

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  4. dimon70 30.01.2017 18:27 # dimon70
    все фанаты красных мазохисты и верят в вас,редиски миллионые.даже когда лебедям сгорели,мы всегда с вами.КОММОН РЭДССССС!

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  5. tridjik 30.01.2017 18:25 # tridjik
    Кубок Англии...Кубок Лиги просрали...этим лохам...Арсенал Саутгемптону -5ть мячей кинул...за две игры НОЛЬ голов! о Волках я вообще молчу!!! вы мать вашу за 4 место хотя бы зацепитесь...УСПЕХ их ждёт!!!

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  6. grafters 30.01.2017 18:04 # grafters
    Сейчас Мане вернется, оправятся от травм и нормально заиграют. У всех бывают спады.

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  7. gidro-met 30.01.2017 18:01 # gidro-met
    утех с Клоппом

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