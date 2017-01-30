Коутиньо верит, что "Ливерпуль" ждет успех с Клоппом
Плеймейкер "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо поддержал главного тренера Юргена Клоппа после худшей недели немца за время пребывания на "Энфилде".
После вылета из Кубка Лиги и Кубка Англии в течение считанных дней Клопп назвал прошедшую неделю "низшей точкой своей карьеры" на "Энфилде".
Подписавший с клубом новый контракт Коутиньо поддержал Юргена: бразилец по-прежнему верит в методы работы тренера и именно поэтому связал свое долгосрочное будущее с "Ливерпулем".
"Да, это была ужасная неделя, но нужно двигаться вперед и думать о будущем. Мы все считаем, что можем выиграть трофеи с этим тренером. Я подписал новый контракт, потому что верю в него. Клопп – победитель", - цитирует Коутиньо Sky Sports.
30.01.2017 18:00
Просмотров: 598
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я верю в них обоих, но этого мало. Надо улучшать понимание на поле и совершенствовать игру в пас. Нужно усилить конкуренцию и потратить много денег.
(ответить)
Прост не повзрослел еще парнишка. Так что ставить крест на его умственных способностях я бы пока не спешил
(ответить)
в каком году?
(ответить)
все фанаты красных мазохисты и верят в вас,редиски миллионые.даже когда лебедям сгорели,мы всегда с вами.КОММОН РЭДССССС!
(ответить)
Кубок Англии...Кубок Лиги просрали...этим лохам...Арсенал Саутгемптону -5ть мячей кинул...за две игры НОЛЬ голов! о Волках я вообще молчу!!! вы мать вашу за 4 место хотя бы зацепитесь...УСПЕХ их ждёт!!!
Источник:
(ответить)
Сейчас Мане вернется, оправятся от травм и нормально заиграют. У всех бывают спады.
(ответить)
утех с Клоппом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий