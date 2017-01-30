Моуриньо "уже отказался" от предложения из Китая

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ему уже поступало выгодное предложение из Китая, но он ответил отказом.

Ранее в этом сезоне Моуриньо рассказал, что предпочтет соблазнительному переезду в Китай новый контракт с "красными дьяволами". С тех пор местным клубам удалось заполучить таких известных игроков, как Оскар и Карлос Тевес, однако позиция Жозе не изменилась.



По словам португальца, ему уже поступало выгодное предложение из Китая, но он ответил на него отказом. Одновременно Жозе понимает мотивы игроков, променявших амбиции на жирный контракт.



"Я уже отказался от большого предложения из Китая, но не собираюсь критиковать тех, кто решит переехать туда. Это их выбор, из жизнь. Только они могут решать, что нужно для их будущего".



"Я беспокоюсь только из-за того, что в Китае игрокам можно предложить контракт, который невозможно предложить в Европе. Но в конце концов клубу может совсем не понадобиться игрок, который хочет уйти".



"Вы можете себе представить парня, которому 24 или 25 лет, и он хочет уехать в Китай? Серьезно, в 24-25 лет? Если это так, можно лишь пожелать ему удачи. Другое дело игроки, которым перевалило за 30, они играют там несколько лет и возвращаются с серьезными суммами на банковских счетах".



"Но если ты молод, играешь в лучших чемпионатах и претендуешь на трофеи, но все равно согласился уехать в Китай, то, возможно, клубу даже лучше избавиться от такого игрока, как ты", - сообщил Моуриньо GQ.