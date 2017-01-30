Конте опасается "очень злого" "Ливерпуля"

Наставник "Челси" Антонио Конте опасается, что "Ливерпуль" будет "очень зол" в предстоящем матче Премьер-Лиги против его команды.

К матчу против лидера Премьер-Лиги во вторник вечером "красные" подходят после трех кряду домашних поражений и вылета из обоих кубковых соревнований. И Конте опасается, что это серьезно разозлит его соперника.



"Против "Ливерпуля" нас ожидает очень тяжелый матч, потому что их концентрация будет очень высока. Выезды на "Энфилд" всегда даются очень сложно. После трех поражений кряду ты бываешь очень зол, и мы должны иметь это ввиду. Мы должны сыграть в свой футбол в хорошем темпе, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Конте The Telegraph.



Добавим, что в данный момент "Ливерпуль" уже на 10 очков отстает от "Челси". Поражение может не только лишить "красных" реальных шансов на титул, но и отбросить их за пределы топ-4.