"Вест Бромвич" не интересуется Ивановичем

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис исключил переход в клуб правого защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

Ожидается, что до закрытия зимнего трансферного окна Иванович покинет "Стэмфорд Бридж". В число главных претендентов на 32-летнего серба пресса записывала "Вест Бромвич" и петербургский "Зенит".



Однако на сегодняшней пресс-конференции Пьюлис заверил, что его клуб никогда не интересовался кандидатурой Ивановича, поэтому переезд Бранислава на "Хоторнс" совершенно точно исключен.



"Переход Ивановича? Однозначно нет. Он хороший игрок, но мы никогда не интересовались им", - приводит слова Пьюлиса BBC West Midlands.