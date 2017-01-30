Лаллана — Игрок Года в сборной Англии

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана был назван лучшим игроком сборной Англии по итогам 2016 года.

2016 год сложился не лучшим образом для "трех львов". Англия уверенно вышла на Евро-2016, где с треском провалилась, и с тех пор сменила уже двух главных тренеров.



Тем не менее, болельщики по достоинству оценили вклад 28-летнего Лалланы в игру национальной команды. Адам получил 39% всех голосов, значительно опередив нападающего "Лестера" Джейми Варди (12%) и капитана англичан Уэйна Руни из "Манчестер Юнайтед" (8%).



Отметим, что лишь в сентябре Адам забил свой дебютный гол за сборную — против Словакии. Затем Лаллана также отличился против Шотландии и Испании.



А награда молодому Игроку Года досталась вингеру "Саутгемптона" Натану Редмонду (32% голосов). Его ближайшими преследователями оказались одноклубник Джеймс Уорд-Проуз (25%) и Рубен Лофтус-Чик из "Челси" (12%).