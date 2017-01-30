Лаллана — Игрок Года в сборной Англии

Адам Лаллана Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана был назван лучшим игроком сборной Англии по итогам 2016 года.

2016 год сложился не лучшим образом для "трех львов". Англия уверенно вышла на Евро-2016, где с треском провалилась, и с тех пор сменила уже двух главных тренеров.

Тем не менее, болельщики по достоинству оценили вклад 28-летнего Лалланы в игру национальной команды. Адам получил 39% всех голосов, значительно опередив нападающего "Лестера" Джейми Варди (12%) и капитана англичан Уэйна Руни из "Манчестер Юнайтед" (8%).

Отметим, что лишь в сентябре Адам забил свой дебютный гол за сборную — против Словакии. Затем Лаллана также отличился против Шотландии и Испании.

А награда молодому Игроку Года досталась вингеру "Саутгемптона" Натану Редмонду (32% голосов). Его ближайшими преследователями оказались одноклубник Джеймс Уорд-Проуз (25%) и Рубен Лофтус-Чик из "Челси" (12%).


Метки Лаллана, Ливерпуль, награды, Редмонд, Саутгемптон, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 616

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 30.01.2017 14:49 # raimbek1
    Хоть какой то трофей для Лузерпуля

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  2. mu-fc 30.01.2017 14:48 # mu-fc
    Если это полено лучший игрок Англий, то что будет с этой сборной )

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  3. manutd-20champ 30.01.2017 14:43 # manutd-20champ
    сборная никакущая, и лучший игрок из той же оперы

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  4. jerry-maguire 30.01.2017 14:33 # jerry-maguire
    в матче с Россией жестко облажался

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  5. tvinkovod 30.01.2017 14:16 # tvinkovod
    хоть какой-то трофей для портовых

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  6. lauda 30.01.2017 14:10 # lauda
    ЛЕГЕНДА!
    Диспетчер и сердце ЛФК на данный момент.

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  7. udaff 30.01.2017 14:07 # udaff
    Мои поздравления колбасне. Хоть какой-то успех для вашего середняка.

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  8. evilvillian 30.01.2017 14:01 # evilvillian
    мини трофей для лфц

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