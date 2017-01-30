"Кристал Пэлас" объявил о покупке Ван Анхольта

Патрик Ван Анхольт "Кристал Пэлас" официально подтвердил приобретение левого защитника "Сандерленда" Патрика Ван Анхольта по сделке, стоимость которой за счет бонусов может вырасти до 12 миллионов фунтов.

26-летний голландец был ключевой фигурой "котов", выходя в стартовом составе на 20 из их 22 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. Также Ван Анхольт отметился тремя голами.

Однако отчаянная ситуация на "Стадион Света" заставила Патрика откликнуться на зов Сэма Эллардайса, с которым ему довелось поработать в прошлом сезоне в "Сандерленде". Сегодня бывший юниор "Челси" заключил с "орлами" контракт на четыре с половиной года.

Таким образом, Эллардайс, наконец, решил проблему с левым флангом обороны, которая оставалась актуальной с ранней осени по причине выбывания из строя Папа Суаре.

"Я рад, что Патрик присоединился к нам. Мы успешно трудились бок о бок в "Сандерленде", где он сыграл ключевую роль в спасении ими прописки в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Он добавит скорости и энергии нашей команде, он силен в обороне, а вдобавок умеет забивать и создавать голы", — сообщил Эллардайс.


Метки Ван Анхольт, Кристал Пэлас, Сандерленд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 13:40

Количество просмотров Просмотров: 882

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Последние комментарии:




  1. admob 30.01.2017 14:40 # admob
    Где все ноулайферы?

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  2. mata05 30.01.2017 14:26 # mata05
    ссаный биг сэм перехватил все таки, возвратить надо было воспитаника

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  3. raimbek1 30.01.2017 14:23 # raimbek1
    Мог бы стать приличным латералем в клубе уровня Ливерпуля, Клопп походу забил на поиски адекватного лз

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  4. liverbro 30.01.2017 14:18 # liverbro
    Анхольта поменяли бы на Морено,еще бы доплатили,стоящий бровочник.правда с сердцем у него не лады я слышал

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  5. lauda 30.01.2017 14:12 # lauda
    Почему Клопп не обратил на него внимание - хз. В Ливерпуле фуллбеков его уровня нет.

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  6. martingor 30.01.2017 14:10 # martingor
    В Манчестере загорелся домашний стадион футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" - "Олд Траффорд". Пожар охватил южную сторону легендарной арены.
    Причины возгорания пока неизвестны. Огонь и густой дым распостраняются с семи утра. Пожарные уже выехали на место происшествия, информирует британское издание The Mirror.

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  7. amar 30.01.2017 14:04 # amar
    Челси всегда славился хорошими воспитанниками своей академии

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  8. staryi-eblan 30.01.2017 13:59 # staryi-eblan
    Помню, как Астероид, Щельсеа 88 и Фагот считали его железным игроком основы "будущего Челси". Прошли годы и этого так и не случилось

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  9. reddevil13 30.01.2017 13:55 # reddevil13
    Такая новость не соберёт.

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  10. superglor 30.01.2017 13:44 # superglor
    На Мойеса реально так период в МЮ повлиял или он давно даун? Отпускать лучшего игрока обороны прямому конкуренту за выживание. Это такая же тупость как Саф продал Роналду в 23 года.

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