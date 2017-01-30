"Кристал Пэлас" объявил о покупке Ван Анхольта

"Кристал Пэлас" официально подтвердил приобретение левого защитника "Сандерленда" Патрика Ван Анхольта по сделке, стоимость которой за счет бонусов может вырасти до 12 миллионов фунтов.

26-летний голландец был ключевой фигурой "котов", выходя в стартовом составе на 20 из их 22 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. Также Ван Анхольт отметился тремя голами.



Однако отчаянная ситуация на "Стадион Света" заставила Патрика откликнуться на зов Сэма Эллардайса, с которым ему довелось поработать в прошлом сезоне в "Сандерленде". Сегодня бывший юниор "Челси" заключил с "орлами" контракт на четыре с половиной года.



Таким образом, Эллардайс, наконец, решил проблему с левым флангом обороны, которая оставалась актуальной с ранней осени по причине выбывания из строя Папа Суаре.



"Я рад, что Патрик присоединился к нам. Мы успешно трудились бок о бок в "Сандерленде", где он сыграл ключевую роль в спасении ими прописки в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Он добавит скорости и энергии нашей команде, он силен в обороне, а вдобавок умеет забивать и создавать голы", — сообщил Эллардайс.