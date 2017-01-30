"Кристал Пэлас" объявил о покупке Ван Анхольта
"Кристал Пэлас" официально подтвердил приобретение левого защитника "Сандерленда" Патрика Ван Анхольта по сделке, стоимость которой за счет бонусов может вырасти до 12 миллионов фунтов.
26-летний голландец был ключевой фигурой "котов", выходя в стартовом составе на 20 из их 22 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. Также Ван Анхольт отметился тремя голами.
Однако отчаянная ситуация на "Стадион Света" заставила Патрика откликнуться на зов Сэма Эллардайса, с которым ему довелось поработать в прошлом сезоне в "Сандерленде". Сегодня бывший юниор "Челси" заключил с "орлами" контракт на четыре с половиной года.
Таким образом, Эллардайс, наконец, решил проблему с левым флангом обороны, которая оставалась актуальной с ранней осени по причине выбывания из строя Папа Суаре.
"Я рад, что Патрик присоединился к нам. Мы успешно трудились бок о бок в "Сандерленде", где он сыграл ключевую роль в спасении ими прописки в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Он добавит скорости и энергии нашей команде, он силен в обороне, а вдобавок умеет забивать и создавать голы", — сообщил Эллардайс.
30.01.2017 13:40
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Где все ноулайферы?
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ссаный биг сэм перехватил все таки, возвратить надо было воспитаника
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Мог бы стать приличным латералем в клубе уровня Ливерпуля, Клопп походу забил на поиски адекватного лз
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Анхольта поменяли бы на Морено,еще бы доплатили,стоящий бровочник.правда с сердцем у него не лады я слышал
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Почему Клопп не обратил на него внимание - хз. В Ливерпуле фуллбеков его уровня нет.
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Челси всегда славился хорошими воспитанниками своей академии
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Помню, как Астероид, Щельсеа 88 и Фагот считали его железным игроком основы "будущего Челси". Прошли годы и этого так и не случилось
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Такая новость не соберёт.
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На Мойеса реально так период в МЮ повлиял или он давно даун? Отпускать лучшего игрока обороны прямому конкуренту за выживание. Это такая же тупость как Саф продал Роналду в 23 года.
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