Моуриньо назвал календарь МЮ "сумасшедшим"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен календарем своей команды, назвав его сумасшедшим.

На минувшей неделе "дьяволы" обеспечили себе два дополнительных матча: разгромив "Уиган" 4:0, подопечные Моуриньо пробились в пятый раунд Кубка Англии, а победа над "Халлом" позволила команде выйти в финал Кубка Лиги.



В решающем поединке на "Уэмбли" 26 февраля "Юнайтед" будет противостоять "Саутгемптон", которому на подготовку к игре будет выделено две недели. "Дьяволы" за это время успеют сыграть сразу три матча, в том числе в 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена".



Такой расклад в корне не устраивает Моуриньо, который критиковал FA за чрезмерно интенсивный календарь для представителей Англии в еврокубках еще в бытность тренером "Челси".



"По сравнению с остальными клубами нас ждет очень сложный отрезок. "Ливерпуль" сыграет только 16 матчей до конца сезона, "Челси" – 16 и, возможно, еще несколько в Кубке Англии. На этом фоне наше расписание выглядит сумасшедшим".



"Например, "Саутгемптон" получит целых 15 дней на подготовку к финалу, а мы же сыграем два матча против "Сент-Этьена" и проведем следующий раунд Кубка Англии. Календарь в самой футбольной стране мира - самый настоящий нонсенс", - цитирует Моуриньо ESPN.