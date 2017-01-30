Моуриньо назвал календарь МЮ "сумасшедшим"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен календарем своей команды, назвав его сумасшедшим.

На минувшей неделе "дьяволы" обеспечили себе два дополнительных матча: разгромив "Уиган" 4:0, подопечные Моуриньо пробились в пятый раунд Кубка Англии, а победа над "Халлом" позволила команде выйти в финал Кубка Лиги.

В решающем поединке на "Уэмбли" 26 февраля "Юнайтед" будет противостоять "Саутгемптон", которому на подготовку к игре будет выделено две недели. "Дьяволы" за это время успеют сыграть сразу три матча, в том числе в 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена".

Такой расклад в корне не устраивает Моуриньо, который критиковал FA за чрезмерно интенсивный календарь для представителей Англии в еврокубках еще в бытность тренером "Челси".

"По сравнению с остальными клубами нас ждет очень сложный отрезок. "Ливерпуль" сыграет только 16 матчей до конца сезона, "Челси" – 16 и, возможно, еще несколько в Кубке Англии. На этом фоне наше расписание выглядит сумасшедшим".

"Например, "Саутгемптон" получит целых 15 дней на подготовку к финалу, а мы же сыграем два матча против "Сент-Этьена" и проведем следующий раунд Кубка Англии. Календарь в самой футбольной стране мира - самый настоящий нонсенс", - цитирует Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 30.01.2017 13:00

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  1. ask 30.01.2017 13:16 # ask
    обоссыш пригородный ноет

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  2. largo-winch 30.01.2017 13:13 # largo-winch
    начелось

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  3. dnb 30.01.2017 13:13 # dnb
    Ладно чулси он сам обеспечил такой календарь, но лузерпуль то и вправду халявит, и умудряется просирать всяким днинам, но клоп все равно крутой

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  4. j-silver 30.01.2017 13:08 # j-silver
    чот разнылся опять

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