Моуриньо назвал календарь МЮ "сумасшедшим"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо недоволен календарем своей команды, назвав его сумасшедшим.
На минувшей неделе "дьяволы" обеспечили себе два дополнительных матча: разгромив "Уиган" 4:0, подопечные Моуриньо пробились в пятый раунд Кубка Англии, а победа над "Халлом" позволила команде выйти в финал Кубка Лиги.
В решающем поединке на "Уэмбли" 26 февраля "Юнайтед" будет противостоять "Саутгемптон", которому на подготовку к игре будет выделено две недели. "Дьяволы" за это время успеют сыграть сразу три матча, в том числе в 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена".
Такой расклад в корне не устраивает Моуриньо, который критиковал FA за чрезмерно интенсивный календарь для представителей Англии в еврокубках еще в бытность тренером "Челси".
"По сравнению с остальными клубами нас ждет очень сложный отрезок. "Ливерпуль" сыграет только 16 матчей до конца сезона, "Челси" – 16 и, возможно, еще несколько в Кубке Англии. На этом фоне наше расписание выглядит сумасшедшим".
"Например, "Саутгемптон" получит целых 15 дней на подготовку к финалу, а мы же сыграем два матча против "Сент-Этьена" и проведем следующий раунд Кубка Англии. Календарь в самой футбольной стране мира - самый настоящий нонсенс", - цитирует Моуриньо ESPN.
30.01.2017 13:00
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Последние комментарии:
обоссыш пригородный ноет
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начелось
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Ладно чулси он сам обеспечил такой календарь, но лузерпуль то и вправду халявит, и умудряется просирать всяким днинам, но клоп все равно крутой
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чот разнылся опять
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