Светская хроника за понедельник

Уэйну Руни предлагают целое состояние в Китае. "Арсенал" включился в борьбу за Антуана Гризманна. "Манчестер Сити" определился с возможной заменой для Клаудио Браво. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Уэйн Руни готов покинуть "Манчестер Юнайтед" грядущим летом ради Китая, где сразу несколько клубов готовы платить капитану сборной Англии 1 миллион фунтов в неделю. (The Sun)



"Арсенал" постарается составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Daily Mail)



"Атлетико" хочет пригласить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в случае расставания с Гризманном. (Daily Star)



"Манчестер Сити" может приобрести на место Клаудио Браво бразильского голкипера Эдерсона Мораеса, который недавно заключил новый контракт с "Бенфикой" с отступными в 45 млн. фунтов. (Daily Star)



"Эвертон" заинтересовался доступностью защитника "Челси" Бранислава Ивановича. (Daily Star)



Защитник "Челси" Бранислав Иванович все-таки отправится в "Зенит". (Daily Mail)



"Челси" пытается переманить голкипера ПСЖ Сальваторе Сиригу. (Daily Star)



Голкипер Дэвид Стокдейл из "Брайтона" может заменить Асмира Беговича в "Челси". (Daily Mirror)



В оставшиеся дни января "Ливерпуль" может купить полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Махмуда Дауда. (Daily Star)



"Ливерпуль" оградит своего полузащитника Адама Лаллану от интереса ПСЖ новым контрактом. (Daily Express)



"Ливерпуль" не теряет надежд приобрести полузащитника "Ромы" Леандро Паредеса в это трансферное окно за 26.5 млн. фунтов. (The Sun)



Перед закрытием зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" постарается приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху за 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Эвертон" отклонил предложение "Ньюкасла" в 16 млн. фунтов о покупке полузащитника Джеймса Маккарти. (Daily Mail)



"Халл" претендует на полузащитника "Зенита" Маурисио. (ТАСС)



"Халл" ведет борьбу с "Кристал Пэлас" за полузащитника "Олимпиакоса" Луку Миливоевича. (ESPN)



"Кристал Пэлас" интересуется защитником Мартином Касересом, который ушел из "Ювентуса" еще прошлым летом и с тех пор находится без клуба. (ESPN)



"Вест Бромвич" надеется купить нападающего "Саутгемптона" Джея Родригеса за 15 млн. фунтов. (Daily Star)



"Вест Бромвич" сделал запрос насчет нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. (Daily Mail)



"Суонси" готов использовать своего защитника Нила Тэйлора в качестве разменной монеты для приобретения звезды "Астон Виллы" Джордана Айю. (Daily Mail)



"Сандерленд" предложит 11 млн. фунтов за нападающего "Лестера" Леонардо Ульоа. (The Sun)



"Бернли" потратит 13 млн. фунтов на вингера "Норвича" Робби Брэйди. (Daily Mail)



Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур не исключает свой отъезд в Китай. (Burnley Express)



"Лестер" вернется со вторым предложением насчет нападающего "Мидлсбро" Гастона Рамиреса. (Daily Star)



"Лестеру" нужен сенегальский защитник "Андерлехта" Кара Мбодж. (Leicester Mercury)



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил вероятность появления новичков в своей команде в январе в 1 процент. (talkSPORT)



Другое



Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени получил травму на Кубке Африки. (Daily Express)



Прошлым летом Сэм Эллардайс хотел вернуть защитника "Челси" Джона Терри в сборную Англии, но FA заблокировала эту инициативу. (The Times)



Стоимость "Юнайтед" как клуба достигла 4 млрд. фунтов. (Daily Mirror)



Бывший тренер Поля Погба по академии "Юнайтед" Уоррен Джойс призвал полузащитника прекратить делать "глупые прически". (Metro)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм рассказал, что раньше старожилы команды заставляли провинившихся молодых игроков в качестве наказания исполнять "забавный танец" посреди раздевалки. (Daily Express)