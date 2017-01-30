Светская хроника за понедельник
Уэйну Руни предлагают целое состояние в Китае. "Арсенал" включился в борьбу за Антуана Гризманна. "Манчестер Сити" определился с возможной заменой для Клаудио Браво. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Уэйн Руни готов покинуть "Манчестер Юнайтед" грядущим летом ради Китая, где сразу несколько клубов готовы платить капитану сборной Англии 1 миллион фунтов в неделю. (The Sun)
"Арсенал" постарается составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Daily Mail)
"Атлетико" хочет пригласить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в случае расставания с Гризманном. (Daily Star)
"Манчестер Сити" может приобрести на место Клаудио Браво бразильского голкипера Эдерсона Мораеса, который недавно заключил новый контракт с "Бенфикой" с отступными в 45 млн. фунтов. (Daily Star)
"Эвертон" заинтересовался доступностью защитника "Челси" Бранислава Ивановича. (Daily Star)
Защитник "Челси" Бранислав Иванович все-таки отправится в "Зенит". (Daily Mail)
"Челси" пытается переманить голкипера ПСЖ Сальваторе Сиригу. (Daily Star)
Голкипер Дэвид Стокдейл из "Брайтона" может заменить Асмира Беговича в "Челси". (Daily Mirror)
В оставшиеся дни января "Ливерпуль" может купить полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Махмуда Дауда. (Daily Star)
"Ливерпуль" оградит своего полузащитника Адама Лаллану от интереса ПСЖ новым контрактом. (Daily Express)
"Ливерпуль" не теряет надежд приобрести полузащитника "Ромы" Леандро Паредеса в это трансферное окно за 26.5 млн. фунтов. (The Sun)
Перед закрытием зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" постарается приобрести вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху за 25 млн. фунтов. (The Sun)
"Эвертон" отклонил предложение "Ньюкасла" в 16 млн. фунтов о покупке полузащитника Джеймса Маккарти. (Daily Mail)
"Халл" претендует на полузащитника "Зенита" Маурисио. (ТАСС)
"Халл" ведет борьбу с "Кристал Пэлас" за полузащитника "Олимпиакоса" Луку Миливоевича. (ESPN)
"Кристал Пэлас" интересуется защитником Мартином Касересом, который ушел из "Ювентуса" еще прошлым летом и с тех пор находится без клуба. (ESPN)
"Вест Бромвич" надеется купить нападающего "Саутгемптона" Джея Родригеса за 15 млн. фунтов. (Daily Star)
"Вест Бромвич" сделал запрос насчет нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. (Daily Mail)
"Суонси" готов использовать своего защитника Нила Тэйлора в качестве разменной монеты для приобретения звезды "Астон Виллы" Джордана Айю. (Daily Mail)
"Сандерленд" предложит 11 млн. фунтов за нападающего "Лестера" Леонардо Ульоа. (The Sun)
"Бернли" потратит 13 млн. фунтов на вингера "Норвича" Робби Брэйди. (Daily Mail)
Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур не исключает свой отъезд в Китай. (Burnley Express)
"Лестер" вернется со вторым предложением насчет нападающего "Мидлсбро" Гастона Рамиреса. (Daily Star)
"Лестеру" нужен сенегальский защитник "Андерлехта" Кара Мбодж. (Leicester Mercury)
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил вероятность появления новичков в своей команде в январе в 1 процент. (talkSPORT)
Другое
Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени получил травму на Кубке Африки. (Daily Express)
Прошлым летом Сэм Эллардайс хотел вернуть защитника "Челси" Джона Терри в сборную Англии, но FA заблокировала эту инициативу. (The Times)
Стоимость "Юнайтед" как клуба достигла 4 млрд. фунтов. (Daily Mirror)
Бывший тренер Поля Погба по академии "Юнайтед" Уоррен Джойс призвал полузащитника прекратить делать "глупые прически". (Metro)
Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм рассказал, что раньше старожилы команды заставляли провинившихся молодых игроков в качестве наказания исполнять "забавный танец" посреди раздевалки. (Daily Express)
30.01.2017 12:00
Просмотров: 3938
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Последние комментарии:
Бля, заебали режиссеры в Голливуде, которые идут на поводу у либеральной общественности, только ради статуэтки "Оскар". Теперь чтобы получить главную премию академии, уже в каждом втором фильме главный герой обязательно должен быть гейгунером.
(ответить)
Гризманн скорее перейдёт в Манчестер Сити чем в Арсенал.
(ответить)
Вайперы пидарасы!
(ответить)
В английском Манчестере загорелся стадион «Олд Траффорд», на котором проводит домашние матчи «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что дым появился с одной из сторон арены. На место происшествия уже выехали пожарные, сообщает Mirror.co.uk.
все, сгорит теперь дотла. скам без своего унитаза останется
(ответить)
Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени получил травму на Кубке Африки
Источник: http://fapl.ru/posts/52856/?c=1#c6258290
кек. просто к4нонирск4я к4рм4
(ответить)
Жить "вчерашним днем" удел всяких неудачников. Не благодарите
(ответить)
А если адекватно, у Марковича не пошло тупо потому что в снэпчатах не сидит, вспомните товарняки , Груич решал раз за разом и тут же хоп! И фотку в снэпчатик. Все кто не фоткается в снэпчат - хyисасы и в клубе особо не задерживались, вспомните: Борини,Аспас,Кэрол,Аквилани,из Саута старпер этот - всю жизнь за Лфк типо болел и даже не сфоткался в снэпчат как рукой подтребунку фоткает ,изи же
(ответить)
1 - 3 - 4. Чья топовая стата в 2017м?
(ответить)
14 Челси 22 25
(ответить)
Во, ща в последние 2 дня трансферы пойдут один за другим. Но топ сделок не будет, имхо.
(ответить)
Бл, ну если адекватно , я считай нaxyй, что летом надо масштабно закупиться игроками на "ич" ,Марковичу и Груичу еще докупить пучок Чоричей,Микуричей,Лечковичей,Пиваричей,Коричей - что нибудь ,где нибудь,когда нибудь да заиграет
(ответить)
"Арсенал" постарается составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Daily Mail)
ах ах ах
(ответить)
Sunderland set to sign Bryan Oviedo and Darron Gibson from Everton. Medicals today...
Rodwell
Pienaar
Anichebe
Lescott
Oviedo
Gibson
Мойеш собирает Эвертон по частям))
(ответить)
Всем привет
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6 22 41
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просто можно поменяться с атлетико
(ответить)
England Player of the Year
Steven Gerrard (2012)
Rooney (2014)
Rooney (2015)
Adam Lallana (2016)
(ответить)
Не купят это ясно, но даже в слухах ниодного цз или опорника, даже воротяиками на худой конец не интересуемся #надобольшевингеровиапз
(ответить)
клоп, лолана, клован, ореки... теперь еще даун и передест.
клоп не угомонится походу, пока пиздеца не прикупит.
(ответить)
"Арсенал" постарается составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Daily Mail)
курам на смех.
(ответить)
Бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм рассказал, что раньше старожилы команды заставляли провинившихся молодых игроков в качестве наказания исполнять "забавный танец" посреди раздевалки. (Daily Express)
Кто-нибудь удивлён?
(ответить)
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