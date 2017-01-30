Венгер: "Критики отправили бы меня в тюрьму"

Арсен Венгер Дисквалифицированный наставник "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, его критики с радостью бы отправили его "в тюрьму" и все равно сочли бы это наказание слишком мягким.

Напомним, на прошлой неделе FA наказала Венгера дисквалификацией на четыре матча и штрафом в 25 тысяч фунтов за толчок и оскорбление четвертого арбитра Энтони Тэйлора во встрече с "Бернли" 22 января.

Подобного рода наказание устроило не всех — например, бывший рефери Грэм Полл заявил, что Венгер "легко отделался". Сам же Арсен считает, что его критикам никогда не бывает достаточно, и он хочет поскорее забыть об этом неприятном инциденте.

"Для тех, кому я не нравлюсь, любое наказание покажется слишком мягким. Они бы с радостью отправили меня куда-нибудь в неотапливаемую тюрьму посреди зимы — и это все равно было бы мягко".

"Свою реакцию насчет этого я выразил после матча. Давайте не будем оглядываться назад. Я не хочу судить судей. Меня наказали, и я решил не оспаривать наказание, просто чтобы оставить это позади. У меня нет необходимости возвращаться к этому", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 11:00

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  1. battery 30.01.2017 11:26 # battery
    Приходит мать навестить арсена в тюрьму. Стоит, значит, и кричит:
    "Арсик,арсик!". Тут появляется здоровый зек и спрашивает:
    "Слышь, мать, тебе кого?" Мать: "Мне арсена". Зек: "А, этого
    петуха, что ли?" Мать: "Вот, и здесь, проказник, дерется!!"

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  2. manifestant 30.01.2017 11:25 # manifestant
    С Одной стороны жесткое наказание, но с другой, ФА должна продемонстрировать что трогать судей нельзя, и даже самые уважаемые тренеры будут в противном случае наказаны. Думаю если бы Венгер не трогал Тэйлора руками, то получил бы 1-2 матча.

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  3. karnivool 30.01.2017 11:20 # karnivool
    Слишком жестко с ним! Такому тренеру нужно максимум штраф выписывать и все!

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  4. sam-winchester 30.01.2017 11:01 # sam-winchester
    Его Моуриньо покусал. Я прав?

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