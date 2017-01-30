Венгер: "Критики отправили бы меня в тюрьму"

Дисквалифицированный наставник "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, его критики с радостью бы отправили его "в тюрьму" и все равно сочли бы это наказание слишком мягким.

Напомним, на прошлой неделе FA наказала Венгера дисквалификацией на четыре матча и штрафом в 25 тысяч фунтов за толчок и оскорбление четвертого арбитра Энтони Тэйлора во встрече с "Бернли" 22 января.



Подобного рода наказание устроило не всех — например, бывший рефери Грэм Полл заявил, что Венгер "легко отделался". Сам же Арсен считает, что его критикам никогда не бывает достаточно, и он хочет поскорее забыть об этом неприятном инциденте.



"Для тех, кому я не нравлюсь, любое наказание покажется слишком мягким. Они бы с радостью отправили меня куда-нибудь в неотапливаемую тюрьму посреди зимы — и это все равно было бы мягко".



"Свою реакцию насчет этого я выразил после матча. Давайте не будем оглядываться назад. Я не хочу судить судей. Меня наказали, и я решил не оспаривать наказание, просто чтобы оставить это позади. У меня нет необходимости возвращаться к этому", — цитирует Венгера Sky Sports.