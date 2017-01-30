Венгер: "Критики отправили бы меня в тюрьму"
Дисквалифицированный наставник "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, его критики с радостью бы отправили его "в тюрьму" и все равно сочли бы это наказание слишком мягким.
Напомним, на прошлой неделе FA наказала Венгера дисквалификацией на четыре матча и штрафом в 25 тысяч фунтов за толчок и оскорбление четвертого арбитра Энтони Тэйлора во встрече с "Бернли" 22 января.
Подобного рода наказание устроило не всех — например, бывший рефери Грэм Полл заявил, что Венгер "легко отделался". Сам же Арсен считает, что его критикам никогда не бывает достаточно, и он хочет поскорее забыть об этом неприятном инциденте.
"Для тех, кому я не нравлюсь, любое наказание покажется слишком мягким. Они бы с радостью отправили меня куда-нибудь в неотапливаемую тюрьму посреди зимы — и это все равно было бы мягко".
"Свою реакцию насчет этого я выразил после матча. Давайте не будем оглядываться назад. Я не хочу судить судей. Меня наказали, и я решил не оспаривать наказание, просто чтобы оставить это позади. У меня нет необходимости возвращаться к этому", — цитирует Венгера Sky Sports.
30.01.2017 11:00
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Последние комментарии:
Приходит мать навестить арсена в тюрьму. Стоит, значит, и кричит:
"Арсик,арсик!". Тут появляется здоровый зек и спрашивает:
"Слышь, мать, тебе кого?" Мать: "Мне арсена". Зек: "А, этого
петуха, что ли?" Мать: "Вот, и здесь, проказник, дерется!!"
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С Одной стороны жесткое наказание, но с другой, ФА должна продемонстрировать что трогать судей нельзя, и даже самые уважаемые тренеры будут в противном случае наказаны. Думаю если бы Венгер не трогал Тэйлора руками, то получил бы 1-2 матча.
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Слишком жестко с ним! Такому тренеру нужно максимум штраф выписывать и все!
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Его Моуриньо покусал. Я прав?
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