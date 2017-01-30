Сако рассказал, почему впал в немилость к Клоппу

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако рассказал, почему оказался в опале у главного тренера Юргена Клоппа.

Как известно, у 26-летнего француза нет будущего на "Энфилде". Ожидается, что Мамаду покинет мерсисайдский клуб до закрытия зимнего трансферного окна.



По словам Сако, он впал в немилость к Клоппу из-за того, что нарушил дисциплину — защитник опоздал на встречу команды и восстановительную тренировку перед отъездом в предсезонное турне по Америке прошлым летом.



"Это правда, что я опоздал. Есть правило, согласно которому я должен приезжать заранее, чтобы можно было оценить мое состояние. Я совершенно не ставлю себя выше правил, я уважаю всех".



"Я заплатил свой штраф, я искупил вину, я извинился перед партнерами по команде и своим тренером. Что касается остального, то я бы не хотел вступать в дискуссии".



"Я упорно работаю, у меня есть возможность тренироваться с резервной командой, благодаря чему я сохраняю форму. Кроме того, у меня есть личный тренер. Поэтому я много работаю, чтобы оставаться в форме", — сообщил Сако Canal Football Club.