Сако рассказал, почему впал в немилость к Клоппу

Мамаду Сако Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако рассказал, почему оказался в опале у главного тренера Юргена Клоппа.

Как известно, у 26-летнего француза нет будущего на "Энфилде". Ожидается, что Мамаду покинет мерсисайдский клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

По словам Сако, он впал в немилость к Клоппу из-за того, что нарушил дисциплину — защитник опоздал на встречу команды и восстановительную тренировку перед отъездом в предсезонное турне по Америке прошлым летом.

"Это правда, что я опоздал. Есть правило, согласно которому я должен приезжать заранее, чтобы можно было оценить мое состояние. Я совершенно не ставлю себя выше правил, я уважаю всех".

"Я заплатил свой штраф, я искупил вину, я извинился перед партнерами по команде и своим тренером. Что касается остального, то я бы не хотел вступать в дискуссии".

"Я упорно работаю, у меня есть возможность тренироваться с резервной командой, благодаря чему я сохраняю форму. Кроме того, у меня есть личный тренер. Поэтому я много работаю, чтобы оставаться в форме", — сообщил Сако Canal Football Club.


Метки Ливерпуль, Сако

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 10:00

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  1. karnivool 30.01.2017 10:07 # karnivool
    клопп просто сказочный топ
    марновать сакхо, и выпускать привозящео клапана!

    (ответить)

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