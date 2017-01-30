"Манчестер Юнайтед" — "Уиган". Лучшие моменты (ВИДЕО)

Бастиан Швайнштайгер и Уэйн Руни Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов матча 4-го раунда Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Уиганом".



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Метки видео, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 09:15

Количество просмотров Просмотров: 411

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 30.01.2017 09:19 # largo-winch
    Михайло, тащемта Халл сити все еще в АПЛ играют, мог бы и их повтор залить

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  2. j-silver 30.01.2017 09:17 # j-silver
    первые два гола в стиле мю, заброс в штрафную - гол.
    а вторые два уже в стиле Челси разыграли, K P A C U B O

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