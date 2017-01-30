Бегович подтвердил свое намерение покинуть "Челси" в январе
Голкипер "Челси" Асмир Бегович подтвердил, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.
В минувший уикенд против "Брентфорда" в рамках Кубка Англии босниец сыграл всего лишь свой пятый матч в этом сезоне. Бегович уже давно расстался с иллюзиями отобрать пост первого номера команды у Тибо Куртуа.
Меж тем, ранее в январе возможность играть регулярно Асмиру предложил "Борнмут". Бегович рад откликнуться на это предложение и теперь надеется, что "синие" смогут найти ему замену в оставшиеся дни января.
"Я разговаривал с боссом — мы вполне открыты к этому, и он знает, что я отчаянно хочу играть. Если он сможет это сделать для меня, он сделает. Это нечто, что должно разрешиться в ближайшие пару дней".
"Мне 29 — летом исполнится 30 — я чувствую себя великолепно и нахожусь в отличной форме. Для меня было бы пустой тратой времени не играть и не показывать людям, на что я способен", — приводит слова Беговича Daily Mirror.
30.01.2017 09:00
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Последние комментарии:
Нормальный воротчик! Лучше в разы миньела и карьеса!
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на что он надеялся?
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сегодня же 30 января уже. значит завтра должен съе6нуть
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