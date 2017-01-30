"Челси" улучшил предложение по Гордону

"Челси" сделал второе предложение о покупке голкипера "Селтика" Крэйга Гордона размером в 4 миллиона фунтов.

Напомним, в минувшую пятницу чемпионы Шотландии отказались от суммы в 3 млн. фунтов, что "Челси" предложил за их первого номера. Однако "синие" не оставляют попыток переманить 34-летнего Гордона, теперь увеличив сумму до 4 млн.



Как сообщает Sky Sports, "Селтик" не только собирается сохранить Крэйга, но и теперь поспешит с новым контрактом для ветерана, чье действующее соглашение истекает в конце следующего сезона.



Тем временем, главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс выразил уверенность, что его клуб сможет оградить Гордона от настойчивого интереса клуба со "Стэмфорд Бридж".



"Ему отводится очень важная роль в том, что мы пытаемся здесь делать. У меня нет возможности заменить игрока такого калибра, и за последние месяцы он продемонстрировал великолепный прогресс. Я по-настоящему хочу сохранить его здесь и предложить ему новую сделку, чтобы мы могли продолжить сотрудничество и совместное движение вперед".



"Вероятно, в это окно никто не уйдет. Мы отправили пару молодых игроков в аренду, но я думаю, эту группу игроков мы и сохраним до конца сезона", — сообщил Роджерс.