"Вест Хэм" заинтересован в Джо Харте

"Вест Хэм" будет заинтересован в приобретении голкипера "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харта грядущим летом.

Напомним, этот сезон первый номер английской сборной вынужден проводить в аренде в "Торино". Еще в прошлом месяце Джо признался, что не представляет свое возвращение на "Этихад".



Еще менее вероятным, чем возвращение в "Сити", выглядит продление сотрудничества с "Торино" — клуб Серии А просто не может позволить себе ни трансферную стоимость Харта, ни его зарплату.



Таким образом, после окончания этого сезона 29-летнему англичанину, скорее всего, придется искать новый клуб. По информации Sky Sports, одним из наиболее привлекательных вариантов для Джо может стать "Вест Хэм".



По ходу этого сезона главный тренер "молотобойцев" Славен Билич усадил в запас своего основного голкипера Адриана и уже достаточно давно доверяет его номинальному дублеру Даррену Рэндольфу. В случае перехода в "Вест Хэм" Харт сможет получить гарантированное место в старте.