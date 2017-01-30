Роберто Карлос мог перейти в "Челси" в 2007 году

Роберто Карлос Бывший защитник "Реала" сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что в 2007 году встречался с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и обсуждал свой переход в лондонский клуб.

В период выступлений за "Реал", с 1996 по 2007 год, Роберто Карлос считался одним из лучших игроков в мире на своей позиции, а также славился мастерским исполнением штрафных ударов.

В 2007 году, в последний раз выиграв Ла Лигу, бразилец все же покинул "Сантьяго Бернабеу" и вполне мог бы отправиться в "Челси", устрой его предложенные Абрамовичем условия.

"Однажды в 2007 году я встречался в Париже с президентом "Челси". Это была моя единственная возможность оказаться в Премьер-Лиге".

"Я провел встречу, но из-за проблем и разногласий насчет предложенного контракта нам не удалось прийти к какому-либо соглашению", — сообщил Роберто Карлос Squawka.


Метки Абрамович, Карлос, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 06:00

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  1. meshuggah 30.01.2017 06:41 # meshuggah
    не плохой былбы сменщик для коула и мрази бриджа не былоб тогда

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  2. van-der-slav 30.01.2017 06:32 # van-der-slav
    Давно от сени не было вестей кого он мог купить

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  3. chelsea88 30.01.2017 06:09 # chelsea88
    Было б неплохо.

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