Роберто Карлос мог перейти в "Челси" в 2007 году
Бывший защитник "Реала" сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что в 2007 году встречался с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и обсуждал свой переход в лондонский клуб.
В период выступлений за "Реал", с 1996 по 2007 год, Роберто Карлос считался одним из лучших игроков в мире на своей позиции, а также славился мастерским исполнением штрафных ударов.
В 2007 году, в последний раз выиграв Ла Лигу, бразилец все же покинул "Сантьяго Бернабеу" и вполне мог бы отправиться в "Челси", устрой его предложенные Абрамовичем условия.
"Однажды в 2007 году я встречался в Париже с президентом "Челси". Это была моя единственная возможность оказаться в Премьер-Лиге".
"Я провел встречу, но из-за проблем и разногласий насчет предложенного контракта нам не удалось прийти к какому-либо соглашению", — сообщил Роберто Карлос Squawka.
30.01.2017 06:00
Просмотров: 618
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не плохой былбы сменщик для коула и мрази бриджа не былоб тогда
(ответить)
Давно от сени не было вестей кого он мог купить
(ответить)
Было б неплохо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий