Роберто Карлос мог перейти в "Челси" в 2007 году

Бывший защитник "Реала" сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что в 2007 году встречался с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и обсуждал свой переход в лондонский клуб.

В период выступлений за "Реал", с 1996 по 2007 год, Роберто Карлос считался одним из лучших игроков в мире на своей позиции, а также славился мастерским исполнением штрафных ударов.



В 2007 году, в последний раз выиграв Ла Лигу, бразилец все же покинул "Сантьяго Бернабеу" и вполне мог бы отправиться в "Челси", устрой его предложенные Абрамовичем условия.



"Однажды в 2007 году я встречался в Париже с президентом "Челси". Это была моя единственная возможность оказаться в Премьер-Лиге".



"Я провел встречу, но из-за проблем и разногласий насчет предложенного контракта нам не удалось прийти к какому-либо соглашению", — сообщил Роберто Карлос Squawka.