"Вест Хэм" расстался с Димитри Пайе

"Вест Хэм" официально завершил сделку по продаже Димитри Пайе в "Марсель", выручив за своего плеймейкера 25 миллионов фунтов.

Напомним, Димитри присоединился к "молотобойцам" летом 2015. Еще посреди своего первого английского сезона, в феврале, Пайе был награжден новым контрактом на пять с половиной летом и зарплатой в 125 тыс. фунтов.



Однако по ходу этой кампании 29-летний француз внезапно выразил желание вернуться на родину, отказавшись играть и тренироваться с "молотобойцами".



Поначалу лондонский клуб категорически отказывался продавать Пайе, но со временем, особенно после приобретения у "Халла" Роберта Снодграсса, смягчил свою позицию и согласился отпустить Пайе назад в "Марсель".



И вот сейчас "Марсель" завершил приобретение Димитри, заключив с игроком сборной Франции контракт до июня 2021. Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан лишь выразил свое сожаление по поводу расставания с Пайе.



"Клуб хотел бы выразить искреннее сожаление по поводу того, что Пайе не проявил преданность и уважение к "Вест Хэму" в той же степени, как это сделали клуб и фанаты по отношению к нему, наградив его новым роскошным контрактом на пять с половиной лет лишь в прошлом году".



"Я бы хотел пояснить, что наше финансовое положение не заставляет нас продавать своих лучших игроков, и решение отпустить Пайе было принято в соответствии с пожеланиями тренера и ради сплоченности команды. Если честно, я и руководство предпочли бы сохранить его, сделав его примером того, что ни один игрок не может быть важнее клуба", — сообщил Салливан.