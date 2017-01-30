"Вест Хэм" расстался с Димитри Пайе

Димитри Пайе "Вест Хэм" официально завершил сделку по продаже Димитри Пайе в "Марсель", выручив за своего плеймейкера 25 миллионов фунтов.

Напомним, Димитри присоединился к "молотобойцам" летом 2015. Еще посреди своего первого английского сезона, в феврале, Пайе был награжден новым контрактом на пять с половиной летом и зарплатой в 125 тыс. фунтов.

Однако по ходу этой кампании 29-летний француз внезапно выразил желание вернуться на родину, отказавшись играть и тренироваться с "молотобойцами".

Поначалу лондонский клуб категорически отказывался продавать Пайе, но со временем, особенно после приобретения у "Халла" Роберта Снодграсса, смягчил свою позицию и согласился отпустить Пайе назад в "Марсель".

И вот сейчас "Марсель" завершил приобретение Димитри, заключив с игроком сборной Франции контракт до июня 2021. Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан лишь выразил свое сожаление по поводу расставания с Пайе.

"Клуб хотел бы выразить искреннее сожаление по поводу того, что Пайе не проявил преданность и уважение к "Вест Хэму" в той же степени, как это сделали клуб и фанаты по отношению к нему, наградив его новым роскошным контрактом на пять с половиной лет лишь в прошлом году".

"Я бы хотел пояснить, что наше финансовое положение не заставляет нас продавать своих лучших игроков, и решение отпустить Пайе было принято в соответствии с пожеланиями тренера и ради сплоченности команды. Если честно, я и руководство предпочли бы сохранить его, сделав его примером того, что ни один игрок не может быть важнее клуба", — сообщил Салливан.


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2017 03:00

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  1. raka-eve 30.01.2017 03:52 # raka-eve
    гнилое говнецо, которое неизбежно спечется в лиге 1 уже совсем скоро в силу возраста. суперзвездой никогда не был, выдал один хороший сезон и это из ниоткуда появившееся чсв топ игрока только умиляет. ВХЮ получили отличные деньги в этой ситуации.

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  2. lexa-arsenal 30.01.2017 03:06 # lexa-arsenal
    Либо его бы выпнули из клуба, либо убили и съели в темном переулке. ВХ гуманно поступил в случае с Пайе.

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