"Вест Хэм" расстался с Димитри Пайе
"Вест Хэм" официально завершил сделку по продаже Димитри Пайе в "Марсель", выручив за своего плеймейкера 25 миллионов фунтов.
Напомним, Димитри присоединился к "молотобойцам" летом 2015. Еще посреди своего первого английского сезона, в феврале, Пайе был награжден новым контрактом на пять с половиной летом и зарплатой в 125 тыс. фунтов.
Однако по ходу этой кампании 29-летний француз внезапно выразил желание вернуться на родину, отказавшись играть и тренироваться с "молотобойцами".
Поначалу лондонский клуб категорически отказывался продавать Пайе, но со временем, особенно после приобретения у "Халла" Роберта Снодграсса, смягчил свою позицию и согласился отпустить Пайе назад в "Марсель".
И вот сейчас "Марсель" завершил приобретение Димитри, заключив с игроком сборной Франции контракт до июня 2021. Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан лишь выразил свое сожаление по поводу расставания с Пайе.
"Клуб хотел бы выразить искреннее сожаление по поводу того, что Пайе не проявил преданность и уважение к "Вест Хэму" в той же степени, как это сделали клуб и фанаты по отношению к нему, наградив его новым роскошным контрактом на пять с половиной лет лишь в прошлом году".
"Я бы хотел пояснить, что наше финансовое положение не заставляет нас продавать своих лучших игроков, и решение отпустить Пайе было принято в соответствии с пожеланиями тренера и ради сплоченности команды. Если честно, я и руководство предпочли бы сохранить его, сделав его примером того, что ни один игрок не может быть важнее клуба", — сообщил Салливан.
30.01.2017 03:00
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гнилое говнецо, которое неизбежно спечется в лиге 1 уже совсем скоро в силу возраста. суперзвездой никогда не был, выдал один хороший сезон и это из ниоткуда появившееся чсв топ игрока только умиляет. ВХЮ получили отличные деньги в этой ситуации.
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Либо его бы выпнули из клуба, либо убили и съели в темном переулке. ВХ гуманно поступил в случае с Пайе.
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