Моуриньо подтвердил, что Швайнштайгер останется, но Янг может уйти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер входит в его планы на вторую половину сезону, и лишь вингер Эшли Янг может покинуть клуб в это трансферное окно.

Напомним, Моуриньо всячески подталкивал бывшего капитана сборной Германии к уходу с "Олд Траффорд" еще прошлым летом, однако Бастиан остался и после нескольких месяцев изоляции был вновь допущен к тренировкам первой команды.



Со временем Швайнштайгер даже стал появляться на поле, а в воскресном матче против Кубка Англии против "Уигана" не только отыграл все 90 минут, но и отметился голом (4:0). Теперь Моуриньо собирается дозаявить 32-летнего полузащитника на плей-офф Лиги Европы, и лишь Янгу будет позволено уйти до конца января.



"Да, он (Швайнштайгер) останется. Он будет дозаявлен на Лигу Европы, потому что у нас появились вакантные места после ухода Депая и Шнайдерлена, и потому что у нас не так много игроков, не так много вариантов в полузащите".



"90 минут — это, возможно, было слишком тяжело для него, ему было тяжело после 65-70 минут, но я думаю, он счастлив сейчас. Он был хорошим профессионалом, когда не играл, и после нескольких минут на поле останется таким же. При таком количестве соревнований и матчей он будет еще одним вариантом игры".



"Единственный игрок, чей уход я допускаю, это Эшли Янг. Я вынужден дождаться 31 января, чтобы узнать, как все сложится, но я бы предпочел сохранить его".



"Я не буду рад, если он уйдет, но он единственный игрок, о возможности ухода которого меня проинформировали. Потому он и не сыграл сегодня — я доверился другим игрокам, потому что не знаю, останется ли он. Если бы я мог выбирать, то определенно предпочел бы сохранить его", — цитирует Моуриньо Sky Sports.