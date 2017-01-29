"Сандерленду" не удалось приобрести Ульоа

"Лестер" отклонил предложение "Сандерленда" в 3 миллиона фунтов о покупке нападающего Леонардо Ульоа.

Напомним, после появления на "Кинг Пауэр" Ислама Слимани 30-летний аргентинец крепко сел в запас, и в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь одним появлением с первых минут.



Ранее в январе "Лестер" заблокировал интерес к Ульоа со стороны испанского "Алавеса", хотя сам Леонардо даже подал прошение о трансфере. А теперь, сообщает Sky Sports, "лисы" постараются удержать своего игрока от перехода в "Сандерленд".



Сообщается, что первое предложение "котов" в 3 млн. фунтов было отклонено, однако скоро аутсайдер Премьер-Лиги может вернуться с увеличенной суммой — примерно до 5 млн. фунтов, чего, впрочем, все равно будет мало для заключения сделки.



Также в услугах Ульоа заинтересован "Галатасарай", однако турецкий клуб предпочитает взять Леонардо в аренду.