"Юнайтед" разгромил "Уиган" в Кубке Англии

Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", в домашних стенах переигравший "Уиган" со счетом 4:0.

Хозяева "Олд Траффорд" довольно медленно вкатывались в игру, но со временем все же стали оказывать давление на ворота "Уигана", и незадолго до перерыва счет был открыт. Это Бастиан Швайнштайгер навесил к дальней штанге, где Маруан Феллайни поборолся с защитником и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.



Во втором тайме "красные дьяволы" стремились сделать счет комфортным и на 57-й минуте добились своего. На сей раз ассистентом выступил Антони Мартиаль, навесивший на голову Крису Смоллингу — 2:0.



А на 74-й минуте счет и вовсе стал разгромным. "Юнайтед" провел контратаку, в завершении которой Генрих Мхитарян уже во вратарской замкнул прострел Мартиаля — 3:0.



Точку же в матче на 81-й минуте поставил Швайнштайгер, воспользовавшийся скидкой Андера Эрреры после подачи углового. Бастиан нанес удар, стоя спиной к воротам — 4:0.



Среди прочих событий 5-го раунда Кубка Англии за воскресенье стоит выделить выбывание из турнира "Уотфорда" и "Халла", а также сенсационную победу полупрофессионального "Саттона" над "Лидсом".



"Манчестер Юнайтед" — "Уиган" — 4:0 (1:0)



Голы: Феллайни 44, Смоллинг 57, Мхитарян 74, Швайнштайгер 81.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Перейра 81), Фосу-Менса (Туанзебе 68), Смоллинг, Рохо, Шоу, Феллайни (Эррера 70), Швайнштайгер, Мхитарян, Мата, Мартиаль, Руни.



"Уиган": Хаугор, Бакстон, Перкинс (Вилдсхут 59), Уорнок, Пауэр, Морси, Григг (Танниклифф 71), Коннолли, Макдональд (Брауни 76), Якобс, Берн.



Предупреждение: Берн.



"Миллуолл" — "Уотфорд" — 1:0 (0:0)



Гол: Морисон 85.



"Уотфорд": Пантилимон (Гомес 42), Мариаппа, Кабул, Бритос, Джедже (Янмат 69), Дукуре, Уотсон, Гедиура, Мейсон, Окака, Синклер (Дини 77).



"Фулхэм" — "Халл" — 4:1 (1:0)



Голы: Алуко 17, Мартин 54, Сессеньон 66, Йохансен 78 — Эвандро 49.



"Халл": Якупович, Элабделлауи, Дэвис (Магуайр 10), Хаддлстоун, Робертсон, Эвандро (Таймон 74), Мейлер (Ниассе 62), Маркович, Диоманде, Клукас, Эрнандес.



"Саттон" — "Лидс" — 1:0 (0:0)



Гол: Коллинс 53 (пен).