"Юнайтед" разгромил "Уиган" в Кубке Англии

Бастиан Швайнштайгер Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", в домашних стенах переигравший "Уиган" со счетом 4:0.

Хозяева "Олд Траффорд" довольно медленно вкатывались в игру, но со временем все же стали оказывать давление на ворота "Уигана", и незадолго до перерыва счет был открыт. Это Бастиан Швайнштайгер навесил к дальней штанге, где Маруан Феллайни поборолся с защитником и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.

Во втором тайме "красные дьяволы" стремились сделать счет комфортным и на 57-й минуте добились своего. На сей раз ассистентом выступил Антони Мартиаль, навесивший на голову Крису Смоллингу — 2:0.

А на 74-й минуте счет и вовсе стал разгромным. "Юнайтед" провел контратаку, в завершении которой Генрих Мхитарян уже во вратарской замкнул прострел Мартиаля — 3:0.

Точку же в матче на 81-й минуте поставил Швайнштайгер, воспользовавшийся скидкой Андера Эрреры после подачи углового. Бастиан нанес удар, стоя спиной к воротам — 4:0.

Среди прочих событий 5-го раунда Кубка Англии за воскресенье стоит выделить выбывание из турнира "Уотфорда" и "Халла", а также сенсационную победу полупрофессионального "Саттона" над "Лидсом".

"Манчестер Юнайтед" — "Уиган" — 4:0 (1:0)

Голы: Феллайни 44, Смоллинг 57, Мхитарян 74, Швайнштайгер 81.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Перейра 81), Фосу-Менса (Туанзебе 68), Смоллинг, Рохо, Шоу, Феллайни (Эррера 70), Швайнштайгер, Мхитарян, Мата, Мартиаль, Руни.

"Уиган": Хаугор, Бакстон, Перкинс (Вилдсхут 59), Уорнок, Пауэр, Морси, Григг (Танниклифф 71), Коннолли, Макдональд (Брауни 76), Якобс, Берн.

Предупреждение: Берн.

"Миллуолл" — "Уотфорд" — 1:0 (0:0)

Гол: Морисон 85.

"Уотфорд": Пантилимон (Гомес 42), Мариаппа, Кабул, Бритос, Джедже (Янмат 69), Дукуре, Уотсон, Гедиура, Мейсон, Окака, Синклер (Дини 77).

"Фулхэм" — "Халл" — 4:1 (1:0)

Голы: Алуко 17, Мартин 54, Сессеньон 66, Йохансен 78 — Эвандро 49.

"Халл": Якупович, Элабделлауи, Дэвис (Магуайр 10), Хаддлстоун, Робертсон, Эвандро (Таймон 74), Мейлер (Ниассе 62), Маркович, Диоманде, Клукас, Эрнандес.

"Саттон" — "Лидс" — 1:0 (0:0)

Гол: Коллинс 53 (пен).


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 20:50

Количество просмотров Просмотров: 3435

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Последние комментарии:




  1. physical 29.01.2017 22:07 # physical
    http://www.euro-football.ru/article/31/1003660649_sumasshestvie_igrokov_arsenala_posle_pobedyi_federera_na_australian_open

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  2. antuanpdf 29.01.2017 22:01 # antuanpdf
    на экономе вкатали 4-0

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  3. maxvel 29.01.2017 21:48 # maxvel
    хеа
    валя--байи--джонс--шоу
    --------керик--------
    -----почба---андер
    -----------ара--------
    ----марс------ибра-----
    так попробоватьнорм было бы

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  4. anti-skvozer 29.01.2017 21:47 # anti-skvozer
    Норм отвозили Уиган по старой памяти. Но че-т они совсем ничем. Так что все логично, мы ж не сквозеры какие-нить.

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  5. moneymaker 29.01.2017 21:43 # moneymaker
    зае6ало читать разборки двух старых мешков, набитых прошлым и без будущего

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  6. maxvel 29.01.2017 21:39 # maxvel
    у мю так то норм состав. даже наполовину резерв топово смотрится

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  7. physical 29.01.2017 21:37 # physical
    Знакомтесь, это 140-килограммовый и 45-летний Уэйн Шоу — второй голкипер «Саттона», которому "Лидс" только что бесславно проиграли.
    https://pp.vk.me/c604620/v604620500/2a442/0zRVul1v7cI.jpg

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  8. manreds 29.01.2017 21:34 # manreds
    Всех с победой дьяволы
    Рад за гол швайнштайгера больше чем за победу

    (ответить)

  9. maxvel 29.01.2017 21:32 # maxvel
    ну нахуя?
    з.ы. швайни>балласка

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  10. physical 29.01.2017 21:30 # physical
    вот что что, а колбасники в последние недели сильно напряжены и агрессивны. Пилюля "мАнЭ" уже выехала.

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  11. physical 29.01.2017 21:29 # physical
    какие мысли у кого, кто возьмет лч в этом сезоне? Даже немного жалею, что труъ инглиш клубцы не участвуют в этом сезоне в лч, лфк, челсей и мю надрали бы жопень немощам.
    Так вот к чему веду...явного фаворита ваще нету...а анчи может повезти в лч в очередной раз. Судите сами...англ клубы в топку, немощи, матрасы в этом сезоне чет не те ваще, иногда слежу за ними...они с середняками ла лиги играют убого...но вот их настрой на топов..тут х3.
    Барса и Реал...тут шо то говно, шо то говно + травмы скосили.
    ЮВе? Ну х3, х3, пободаются, но имхо уровень игроков не для победы в лч...ИМХО опять таки. Остается БД и Бавария. Бд может стрельнуть, а Бавария за счет баланса...Карло привил им расчетливый футбол. При пепе было ярче в атаке, да, но у Карло лучше игра от защиты пошла, и это может стать ключем, главным козырем. Имхо, Бавария в этом сезоне фаворит, хоть эта Бавария и кризисна чтоле, но все команды-претенденты какое-то дерьмище в этом сезоне...

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  12. tvinkovod 29.01.2017 21:28 # tvinkovod
    Показали портовым беднякам, как надо играть с ноунеймами

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  13. liver-siti 29.01.2017 21:20 # liver-siti
    Неудачники с пригорода манчестера понимают что в АПЛ выше 6 места не прыгнут поэтому и выкладываются по максимуму играя почти основой в шлаковых турнирах где приз ни кому ненужная алюминевая кастрюля)))))))

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  14. mdfjvnlabngmlas 29.01.2017 21:18 # mdfjvnlabngmlas
    29.01.2017 21:07 #
    gerrard08

    мдааа. щас бы не сливать ненужные кубки и радоваться проходу в 1\128 турнира. поэтому вы и

    6 Манчестер Юнайтед 22 41
    (ответить)

    26.02.2012 23:01 #
    gerrard08

    дааа..слов нет, как эт однако не привычно радоваться трофеем но всётки мы это сделали)
    всех наших поздравляю, да и хейтеров тоже пусть ска желчь через жопу рекой льётся у них)
    стоит отдать должное валийцам играли до сааамого последнего, матч получился даже напряжённее чем с мс и челси)
    но мы, мы заслужили это) за всё то время и нервы, это заслужили)
    YNWA!
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    ору с лицемера.

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  15. dimon70 29.01.2017 21:17 # dimon70
    нет слов,топищааааа

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  16. physical 29.01.2017 21:14 # physical
    не ребят, есть просто философия барсы, аля тики-така. А есть философию мю, аля бей-беги-навешивай. При чем тут Моур В навесы играли при сафе, в навесы играли при мойше, при гале. Челси при Моуринье не играли в навесы, а играли в совсем другой футбол, от обороны, быстрые контры, быстрый перепас у штрафной, передачи фабра на косту и т.д...
    Навесюнайтед это стиль. Тренер тут не при чем. Это фирма. Фишка

    Источник: http://fapl.ru/posts/52839/?c=1#c6257819

    Источник: http://fapl.ru/posts/52839/?c=1#c6257881

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  17. komarob76 29.01.2017 21:13 # komarob76
    классно Розанов сказал: Ливерпуль пускай ливерпулит. лучше не скажешь

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  18. kuzdi13 29.01.2017 21:13 # kuzdi13
    а Ливерпуль говно же?????

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  19. gerrard08 29.01.2017 21:07 # gerrard08
    мдааа. щас бы не сливать ненужные кубки и радоваться проходу в 1\128 турнира. поэтому вы и

    6 Манчестер Юнайтед 22 41

    (ответить)

  20. sausage 29.01.2017 21:01 # sausage
    Вот посмотрите, манки, навскидку, до 2:0 каждый второй момент - гол, после этого считай каждый момент - гол. А какая реализация, когда Ибра в старте? Порет он намного больше, чем забивает. Это как грибник в заповедном лесу, можно собирать только те, которые на тебя смотрят и красивые, всё равно с полной корзиной придёшь. А сколько он потенциальных атак тормозит, не счесть. Вот увидите, набьёт он себе стату за счёт большой работы Маура и остальных игроков и свалит в Китай или МЛС, пиздя везде, что и АПЛ покорил. А МЮ будет на судьбу пенять и вспоминать о потерянных очках в сезоне 16/17 и, не дай вам бог, в 17/18.

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