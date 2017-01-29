Лэмпард: "Аспиликуэта – лучший игрок "Челси" в сезоне"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает защитника Сесара Аспиликуэту лучшим игроком "синих" в текущем сезоне.

В свое время бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал Аспиликуэту самым надежным защитником Премьер-Лиги. Теперь недооцененного испанца и его вклад в успехи "Челси" отмечает Лэмпард.



"Он показывает гениальную игру. Да, Диего Коста и Эден Азар делают заголовки и заставляют обратить на себя внимание, но Сесар практически безупречно играет на позиции третьего центрального защитника".



"На мой взгляд, он идеально подходит для этой роли. Думаю, Сесара может назвать даже лучшим игроком "Челси" в этом сезоне", - рассказал Лэмпард в интервью Daily Mail.