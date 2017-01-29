"Вест Бромвич" пытается перехватить Ивановича

"Вест Бромвич" активно работает над тем, чтобы увести из под носа петербургского "Зенита" защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

После победы 4:0 над "Брентфордом" в субботу главный тренер "синих" Антонио Конте допустил уход Ивановича из клуба, призвав фанатов проявить уважение к любому решению, что вскоре должен принять 32-летний серб.



Ранее в январе стал известно, что Бранислав ведет переговоры о возвращении в Россию, где ему уже довелось поиграть за московский "Локомотив". Однако Sky Sports утверждает, что "Вест Бромвич" намерен помешать переходу Ивановича в "Зенит".



Наставник "дроздов" Тони Пьюлис лично присутствовал на "Стэмфорд Бридж" в субботу, став свидетелем гола вышедшего на замену Ивановича. "Вест Бромвич" надеется, что опытный защитник будет отпущен из "Челси" свободным агентом.



Сообщается, что у "дроздов" очень хорошие шансы перехватить Бранислава, поскольку вариант с тем, чтобы продлить свою пребывание в Англии, видится для Ивановича и его семьи более привлекательным, нежели возвращение в Россию.