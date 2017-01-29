"Саутгемптон" близок к покупке Габбиадини

Маноло Габбиадини "Саутгемптон" близок к согласованию сделки по приобретению нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини за 17 миллионов фунтов.

По информации Sky Italia, "святые" заплатят клубу Серии А 13.6 млн. фунтов сразу, а еще 3.4 млн. будут предусмотрены в виде бонусов. Сам Маноло подпишет контракт на четыре года с зарплатой в 40 тыс. фунтов в неделю. Кроме того, "Наполи" сможет рассчитывать на долю в 10 процентов с последующей продажи Габбиадини.

25-летний Габбиадини выступает за "Наполи" с января 2015, однако в этом сезоне Маноло не впечатляет, сыграв лишь 13 матчей и забив три гола в рамках Серии А.

Добавим, необходимость "Саутгемптона" в еще одном нападающем вызвана тяжелой травмой Чарли Остина, который вернется в строй только весной. В данный момент главный тренер Клод Пюэль предпочитает использовать на острие номинального вингера Натана Редмонда.


Метки Габбиадини, Наполи, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 17:00

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  1. kononir1994 29.01.2017 17:22 # kononir1994
    АПЛ в действии https://vk.com/apl_igra

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  2. chelsea88 29.01.2017 17:08 # chelsea88
    Чувствую провалится в эйпиэл.

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