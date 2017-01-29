Клопп готов продать Старриджа летом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов продать нападающего Даниэля Старриджа по окончании сезона.
Только на этой неделе Клоппу пришлось публично защищать 27-летнего Старриджа, запоровшего несколько выгодных моментов в матче Кубка Лиги против "Саутгемптона". Промахи Даниэля обошлись "красным" ценой непопадания в финал.
Одновременно эксперт Sky Sports и бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предположил, что многочисленные травмы негативно отразились на скоростных качествах нападающего. Если верить Daily Mirror, к аналогичному выводу пришел Клопп.
По информации источника, Юрген окончательно потерял терпение из-за травматичности игрока и теперь готов продать Старриджа по окончании сезона. Со своим предложением по Даниэлю совершенно точно обратится "Вест Хэм" и, возможно, несколько китайских клубов.
29.01.2017 16:00
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надо было прошлым летом продавать,Юрген.а теперь сезон проип....ли,кули
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