Клопп готов продать Старриджа летом

Даниэль Старридж Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов продать нападающего Даниэля Старриджа по окончании сезона.

Только на этой неделе Клоппу пришлось публично защищать 27-летнего Старриджа, запоровшего несколько выгодных моментов в матче Кубка Лиги против "Саутгемптона". Промахи Даниэля обошлись "красным" ценой непопадания в финал.

Одновременно эксперт Sky Sports и бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предположил, что многочисленные травмы негативно отразились на скоростных качествах нападающего. Если верить Daily Mirror, к аналогичному выводу пришел Клопп.

По информации источника, Юрген окончательно потерял терпение из-за травматичности игрока и теперь готов продать Старриджа по окончании сезона. Со своим предложением по Даниэлю совершенно точно обратится "Вест Хэм" и, возможно, несколько китайских клубов.



Метки Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 29.01.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 179

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dimon70 29.01.2017 16:02 # dimon70
    надо было прошлым летом продавать,Юрген.а теперь сезон проип....ли,кули

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: