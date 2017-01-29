Клопп готов продать Старриджа летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов продать нападающего Даниэля Старриджа по окончании сезона.

Только на этой неделе Клоппу пришлось публично защищать 27-летнего Старриджа, запоровшего несколько выгодных моментов в матче Кубка Лиги против "Саутгемптона". Промахи Даниэля обошлись "красным" ценой непопадания в финал.



Одновременно эксперт Sky Sports и бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предположил, что многочисленные травмы негативно отразились на скоростных качествах нападающего. Если верить Daily Mirror, к аналогичному выводу пришел Клопп.



По информации источника, Юрген окончательно потерял терпение из-за травматичности игрока и теперь готов продать Старриджа по окончании сезона. Со своим предложением по Даниэлю совершенно точно обратится "Вест Хэм" и, возможно, несколько китайских клубов.