"Ливерпуль" отправил частный самолет за Мане
"Ливерпуль" организовал частный самолет для вингера Садио Мане, чтобы сенегалец успел вернуться к предстоящему матчу Премьер-Лиги с "Челси".
Напомним, что накануне вечером сборная Сенегала завершила выступления на Кубке Африки, проиграв в серии пенальти Камеруну. Решающий 11-метровый не реализовал именно Мане.
Тем временем, "Ливерпуль" без Садио успел вылететь из Кубка Лиги и Кубка Англии, а также отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" на расстояние 10 очков. Бывший капитан "красных" Стивен Джеррард признал, что команде не хватает взрывоопасного вингера.
Понимая важность Мане для главного тренера Юргена Клоппа, владельцы "Ливерпуля" организовали для 24-летнего игрока частный самолет, чтобы тот успел вернуться к поединку с "Челси", сообщает The Telegraph.
По информации источника, есть вероятность, что Садио сможет даже сыграть в предстоящий вторник – по крайней мере, Мане окажется на скамейке запасных мерсисайдцев и будет доступен для выхода на поле по ходу игры.
29.01.2017 15:00
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парнишка сейчас зол на себя и весь мир за незабитый пеналь и вылет корешей из турнира.отличная мотивация и команда соперника,чтобы выместить негатив.
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https://vk.com/apl_igra
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Как мертвому припарки)
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не поможет
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ему прямая дорога в реабилитационный центр, а не на поле.
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120 минут отбегал плюс психологическое состояние сейчас ниже нуля...
да и вообще,надеяться на него как будто он лео месси,лол
никакой разницы не сделает в общем,пока клаваны в защите
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Вот что значит пукан горит)))))))))) Два кубка просрали))))
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Они хоть видели его в конце матча? он же недееспособен сейчас минимум 2 недели будет, хорошо если в заявку на матч попадет.
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Ахаха колбасники всё готовы сделать ради их африканского повелителя, но он их не спасёт
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