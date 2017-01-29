"Ливерпуль" отправил частный самолет за Мане

Садио Мане "Ливерпуль" организовал частный самолет для вингера Садио Мане, чтобы сенегалец успел вернуться к предстоящему матчу Премьер-Лиги с "Челси".

Напомним, что накануне вечером сборная Сенегала завершила выступления на Кубке Африки, проиграв в серии пенальти Камеруну. Решающий 11-метровый не реализовал именно Мане.

Тем временем, "Ливерпуль" без Садио успел вылететь из Кубка Лиги и Кубка Англии, а также отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" на расстояние 10 очков. Бывший капитан "красных" Стивен Джеррард признал, что команде не хватает взрывоопасного вингера.

Понимая важность Мане для главного тренера Юргена Клоппа, владельцы "Ливерпуля" организовали для 24-летнего игрока частный самолет, чтобы тот успел вернуться к поединку с "Челси", сообщает The Telegraph.

По информации источника, есть вероятность, что Садио сможет даже сыграть в предстоящий вторник – по крайней мере, Мане окажется на скамейке запасных мерсисайдцев и будет доступен для выхода на поле по ходу игры.



Метки Ливерпуль, Мане

Автор foxmcfc   

Дата 29.01.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. dimon70 29.01.2017 15:58 # dimon70
    парнишка сейчас зол на себя и весь мир за незабитый пеналь и вылет корешей из турнира.отличная мотивация и команда соперника,чтобы выместить негатив.

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  2. kononir1994 29.01.2017 15:37 # kononir1994
    https://vk.com/apl_igra

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  3. gufak 29.01.2017 15:29 # gufak
    Как мертвому припарки)

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  4. zapensovzdetztva 29.01.2017 15:26 # zapensovzdetztva
    не поможет

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  5. manutd-20champ 29.01.2017 15:23 # manutd-20champ
    ему прямая дорога в реабилитационный центр, а не на поле.

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  6. k424 29.01.2017 15:16 # k424
    120 минут отбегал плюс психологическое состояние сейчас ниже нуля...
    да и вообще,надеяться на него как будто он лео месси,лол
    никакой разницы не сделает в общем,пока клаваны в защите

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  7. cfc-chelsea-cfc 29.01.2017 15:10 # cfc-chelsea-cfc
    Вот что значит пукан горит)))))))))) Два кубка просрали))))

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  8. akado 29.01.2017 15:09 # akado
    Они хоть видели его в конце матча? он же недееспособен сейчас минимум 2 недели будет, хорошо если в заявку на матч попадет.

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  9. fanat-united 29.01.2017 15:03 # fanat-united
    Ахаха колбасники всё готовы сделать ради их африканского повелителя, но он их не спасёт

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