"Вест Хэм" согласовал продажу Пайе в "Марсель"

Димитри Пайе "Вест Хэм", наконец, сумел договориться о продаже своего полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".

Напомним, ранее в этом месяце 29-летний француз отказался играть и тренироваться с "молотобойцами". Димитри потребовал отпустить его назад в "Марсель", несмотря на свой контракт, подписанный в феврале прошлого года и действительный до июня 2021.

Несмотря на столь ультимативное поведение со стороны Пайе, у двух клубов до недавних пор существовали серьезные разногласия насчет оценки стоимости Димитри. Изначально "Марсель" предлагал только 19 миллионов фунтов, тогда как "Вест Хэм" хотел почти в два раза больше.

Так или иначе, но приближение трансферного дедлайна заставило стороны пойти навстречу друг другу. Как стало известно Sky Sports, сейчас два клуба, наконец, смогли договориться — предположительно, на 25 млн. фунтов.

Теперь Пайе, получавший в Лондоне 125 тыс. фунтов в неделю, направляется на родину, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт со своим бывшим клубом.


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 14:15

Количество просмотров Просмотров: 742

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. admob 29.01.2017 14:34 # admob
    Если чо, максвел - фупельский поглотитель отходов жизнедеятельности юзеров.

    Источник: http://fapl.ru/posts/52826/?c=1#c6257516

    (ответить)

  2. maxvel 29.01.2017 14:33 # maxvel
    Марсель норм закупается. Евра вернули, товена, теперь пайе

    (ответить)

  3. largo-winch 29.01.2017 14:25 # largo-winch
    Удачи, помоги им попасть в ЛЧ

    Пайе или Санчез. кого из них вы бы хотели видеть у себя в клубе (забыв про их характер) ???

    (ответить)

  4. reeker 29.01.2017 14:23 # reeker
    Наконец-то жирдяй свалит.

    (ответить)

  5. j-silver 29.01.2017 14:17 # j-silver
    Пенсы че то ни кого не купили
    Зы 2-2 по сетам

    (ответить)

  6. thierryhenry14 29.01.2017 14:17 # thierryhenry14
    замучается теперь репутацию возвращать

    (ответить)

  7. ru-premiership 29.01.2017 14:15 # ru-premiership
    отлично,не дело такое уг в клубе держать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: