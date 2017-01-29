"Вест Хэм" согласовал продажу Пайе в "Марсель"

"Вест Хэм", наконец, сумел договориться о продаже своего полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".

Напомним, ранее в этом месяце 29-летний француз отказался играть и тренироваться с "молотобойцами". Димитри потребовал отпустить его назад в "Марсель", несмотря на свой контракт, подписанный в феврале прошлого года и действительный до июня 2021.



Несмотря на столь ультимативное поведение со стороны Пайе, у двух клубов до недавних пор существовали серьезные разногласия насчет оценки стоимости Димитри. Изначально "Марсель" предлагал только 19 миллионов фунтов, тогда как "Вест Хэм" хотел почти в два раза больше.



Так или иначе, но приближение трансферного дедлайна заставило стороны пойти навстречу друг другу. Как стало известно Sky Sports, сейчас два клуба, наконец, смогли договориться — предположительно, на 25 млн. фунтов.



Теперь Пайе, получавший в Лондоне 125 тыс. фунтов в неделю, направляется на родину, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт со своим бывшим клубом.