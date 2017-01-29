"Вест Хэм" согласовал продажу Пайе в "Марсель"
"Вест Хэм", наконец, сумел договориться о продаже своего полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".
Напомним, ранее в этом месяце 29-летний француз отказался играть и тренироваться с "молотобойцами". Димитри потребовал отпустить его назад в "Марсель", несмотря на свой контракт, подписанный в феврале прошлого года и действительный до июня 2021.
Несмотря на столь ультимативное поведение со стороны Пайе, у двух клубов до недавних пор существовали серьезные разногласия насчет оценки стоимости Димитри. Изначально "Марсель" предлагал только 19 миллионов фунтов, тогда как "Вест Хэм" хотел почти в два раза больше.
Так или иначе, но приближение трансферного дедлайна заставило стороны пойти навстречу друг другу. Как стало известно Sky Sports, сейчас два клуба, наконец, смогли договориться — предположительно, на 25 млн. фунтов.
Теперь Пайе, получавший в Лондоне 125 тыс. фунтов в неделю, направляется на родину, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт со своим бывшим клубом.
29.01.2017 14:15
Просмотров: 742
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если чо, максвел - фупельский поглотитель отходов жизнедеятельности юзеров.
Источник: http://fapl.ru/posts/52826/?c=1#c6257516
(ответить)
Марсель норм закупается. Евра вернули, товена, теперь пайе
(ответить)
Удачи, помоги им попасть в ЛЧ
Пайе или Санчез. кого из них вы бы хотели видеть у себя в клубе (забыв про их характер) ???
(ответить)
Наконец-то жирдяй свалит.
(ответить)
Пенсы че то ни кого не купили
Зы 2-2 по сетам
(ответить)
замучается теперь репутацию возвращать
(ответить)
отлично,не дело такое уг в клубе держать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий