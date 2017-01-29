"Майнц" арендовал Бояна Кркича
Вторую половину сезона плеймейкер "Стоука" Боян Кркич проведет на правах аренды в немецком "Майнце".
Напомним, что воспитанник "Барселоны" перебрался в "Стоук" летом 2014 года по личной инициативе рулевого "гончаров" Марка Хьюза. С тех пор испанец провел больше 40 матчей за клуб, забил 11 голов, но получил несколько серьезных травм и лишился доверия тренера.
В нынешнем сезоне Премьер-Лиги 26-летний Кркич провел всего пять матчей с первых минут, отличившись тремя голами. Отсутствие игровой практики подтолкнуло Бояна к поиску нового клуба.
Несмотря на то, что интерес к плеймейкеру проявляли сразу несколько представителей Премьер-Лиги, Кркич сделал выбор в пользу "Майнца". Вторую половину сезона Боян отыграет в Бундеслиге, после чего обсудит свое долгосрочное будущее в "Стоуке".
29.01.2017 14:10
Просмотров: 286
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зато выиграл больше трофеев чем ливпол за за 25 лет
(ответить)
Стоук, Майнц. Любит экзотику.
(ответить)
А сколько пафоса было про кантеру барсы: боян, хефрен, куэнка, тельо, бартра и т.д. В итоге все днари оказались.
(ответить)
достойно вместо малли
(ответить)
Днарь.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий