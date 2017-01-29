"Майнц" арендовал Бояна Кркича

Вторую половину сезона плеймейкер "Стоука" Боян Кркич проведет на правах аренды в немецком "Майнце".

Напомним, что воспитанник "Барселоны" перебрался в "Стоук" летом 2014 года по личной инициативе рулевого "гончаров" Марка Хьюза. С тех пор испанец провел больше 40 матчей за клуб, забил 11 голов, но получил несколько серьезных травм и лишился доверия тренера.



В нынешнем сезоне Премьер-Лиги 26-летний Кркич провел всего пять матчей с первых минут, отличившись тремя голами. Отсутствие игровой практики подтолкнуло Бояна к поиску нового клуба.



Несмотря на то, что интерес к плеймейкеру проявляли сразу несколько представителей Премьер-Лиги, Кркич сделал выбор в пользу "Майнца". Вторую половину сезона Боян отыграет в Бундеслиге, после чего обсудит свое долгосрочное будущее в "Стоуке".