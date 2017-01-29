"Майнц" арендовал Бояна Кркича

Боян Кркич Вторую половину сезона плеймейкер "Стоука" Боян Кркич проведет на правах аренды в немецком "Майнце".

Напомним, что воспитанник "Барселоны" перебрался в "Стоук" летом 2014 года по личной инициативе рулевого "гончаров" Марка Хьюза. С тех пор испанец провел больше 40 матчей за клуб, забил 11 голов, но получил несколько серьезных травм и лишился доверия тренера.

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги 26-летний Кркич провел всего пять матчей с первых минут, отличившись тремя голами. Отсутствие игровой практики подтолкнуло Бояна к поиску нового клуба.

Несмотря на то, что интерес к плеймейкеру проявляли сразу несколько представителей Премьер-Лиги, Кркич сделал выбор в пользу "Майнца". Вторую половину сезона Боян отыграет в Бундеслиге, после чего обсудит свое долгосрочное будущее в "Стоуке".



Метки аренда, Кркич, Майнц, Стоук, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 29.01.2017 14:10

Количество просмотров Просмотров: 286

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  1. maxvel 29.01.2017 14:32 # maxvel
    Зато выиграл больше трофеев чем ливпол за за 25 лет

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  2. ganinilyha 29.01.2017 14:22 # ganinilyha
    Стоук, Майнц. Любит экзотику.

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  3. thierryhenry14 29.01.2017 14:18 # thierryhenry14
    А сколько пафоса было про кантеру барсы: боян, хефрен, куэнка, тельо, бартра и т.д. В итоге все днари оказались.

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  4. javelin 29.01.2017 14:13 # javelin
    достойно вместо малли

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  5. reeker 29.01.2017 14:13 # reeker
    Днарь.

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