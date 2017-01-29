Швайнштайгер попадет в заявку МЮ на Лигу Европы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер вернулся в планы главного тренера Жозе Моуриньо и теперь попадет в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы.

Отказавшись покидать "Олд Траффорд" прошлым летом, 32-летний Швайнштайгер вновь завоевал доверие Моуриньо. На протяжении нескольких месяцев Бастиан тренируется наравне с остальными партнерами по команде.



На данный момент игровая практика немца ограничена двумя появлениями по скамейки запасных в кубковых турнирах, однако Моуриньо обещает, что даст шанс Швайнштайгеру в Лиге Европы.



"Бастиан остался в Манчестере, когда мы играли (ответный полуфинальный матч Кубка Лиги) против "Халла", поэтому с "Уиганом" он должен попасть в состав. Что касается Лиги Европы, то да, он будет включен в заявку", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.