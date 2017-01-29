Клопп: "Пасть ниже невозможно"

Юрген Клопп предположил, что его тренерская карьера в "Ливерпуле" достигла своей низшей точки, и теперь он надеется оттолкнуться ото дна.

В субботу "красные" потерпели свое третье кряду домашнее поражение в течение одной недели, уступив со счетом 1:2 занимающему 18-ю позицию в Чемпионшипе "Вулверхэмптону" и вылетев из Кубка Англии.



Впереди у "Ливерпуля" четвертый домашний матч — против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Последний раз "красные" терпели четыре кряду поражения на "Энфилде" с учетом всех соревнований еще в 1923 году, и Клопп настроен предотвратить повторение этого.



"Если кто-нибудь спросит, низшая ли это точка за время моего пребывания в "Ливерпуле", то я не знаю. Но это превосходный момент, чтобы исправиться, потому что пасть ниже невозможно".



"Я не знаю, правильное ли это время, чтобы говорить о позитиве или оптимизме. В данный момент мы чувствуем себя очень плохо. Это абсолютно правильно, что мы так себя чувствуем, и мы должны использовать это", — цитирует Клоппа Sky Sports.