Клопп: "Пасть ниже невозможно"
Юрген Клопп предположил, что его тренерская карьера в "Ливерпуле" достигла своей низшей точки, и теперь он надеется оттолкнуться ото дна.
В субботу "красные" потерпели свое третье кряду домашнее поражение в течение одной недели, уступив со счетом 1:2 занимающему 18-ю позицию в Чемпионшипе "Вулверхэмптону" и вылетев из Кубка Англии.
Впереди у "Ливерпуля" четвертый домашний матч — против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Последний раз "красные" терпели четыре кряду поражения на "Энфилде" с учетом всех соревнований еще в 1923 году, и Клопп настроен предотвратить повторение этого.
"Если кто-нибудь спросит, низшая ли это точка за время моего пребывания в "Ливерпуле", то я не знаю. Но это превосходный момент, чтобы исправиться, потому что пасть ниже невозможно".
"Я не знаю, правильное ли это время, чтобы говорить о позитиве или оптимизме. В данный момент мы чувствуем себя очень плохо. Это абсолютно правильно, что мы так себя чувствуем, и мы должны использовать это", — цитирует Клоппа Sky Sports.
29.01.2017 12:00
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Последние комментарии:
на самом деле все ожидаемо
ибо как и в преведущие сезоны нет никакой глубины состава
и даже тот костяк игроков что сейчас это по сути не уровень лфк
фирмины , ориджи , хуиджи , ковтинья , джаны - все это игроки ротации из которых клоп делает топарей при бюджете на трансферы как у томи и ебаных жадных пиндосов
очевидыне вещи что минимум 5 позиций требуют реального усиления
какие нахуй чемпионы - это вообще чудо , и чудо по имени клоп что мы с таким составом боремся за что то
в идеале квалы в лч это уже победа при таких игроках
тут на выход надо к хуям пол команды , в центре просто дырище
где реально 2 человека это переоцененный копетан и косоногий любитель ложить покер реально топари сейчас
пока в лфк играют такие игроки как джан , лукас , морено , скатившийся стуридж , оридже - будут вечный качели
замотивировал - вьебали середняка типо щелсей или мс
нет - проебали дну типо суонси
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Я так понимаю, речь в том числе и о работе в лузерпуле в целом. Спору нет, более убогий клуб физрук уже не найдёт.
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всё возможно, херр насекомое.
(ответить)
Поймет, что не прав, когда поменяются местами с МЮ.
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Конте твоими днарями дно вам пробьет в бездну и охyете от житухи,колбасойды позорные
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Ой да ладно тебе Юрген. Спады бывают у всех. посмотри на Челси! Команда Чемпион провалила сезон, больше половины сезона провела на нижней половине, попутно слив лучшего тренера в ее истории. Да что там Челси.
Посмотри на нас. Мы пребываем в нижней половине со старта чемпионата! Нашего лидера забрали и даже нет намёка на сохранение прописки АПЛ!!
Юрген! Всё будет норм!
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Возможна спроси венгера когда 6-0 на станфорде
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пасти ниже, хейтеры
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"..потому что пасть ниже невозможно"
Несколько лет тому назад, другой клуб в лице ФК Милан, фанаты красно-черных думали аналогично, когда клуб только покинул К.Анчелотти. Они еще не знали, в какой архи-долгий кризис попадет их любимый клуб. Да что там .. .. До сих пор миланцев жестко и люто штормит, как и полузащита + защита челси в матче против Атлетико "Пенсы, идите сюда, мля" Мадрид в ЛЧ
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Не все ладно, в королевстве ливерпуля. Хороший клуб, хороший
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Сейчас Мане приедет ещё хз с каким настроем.
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Это, как Путин и Медведевым, раза три уже наверное декларировали, что достигли дна в экономическом спаде, и столько же раз от него "отталкивались".
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что то мало верится в победу над челси без мане
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Не, ещё нужно, чтобы он постучал по дну
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дно ещё не пробито, очкарик.
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