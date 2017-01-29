Клопп: "Пасть ниже невозможно"

Юрген Клопп Юрген Клопп предположил, что его тренерская карьера в "Ливерпуле" достигла своей низшей точки, и теперь он надеется оттолкнуться ото дна.

В субботу "красные" потерпели свое третье кряду домашнее поражение в течение одной недели, уступив со счетом 1:2 занимающему 18-ю позицию в Чемпионшипе "Вулверхэмптону" и вылетев из Кубка Англии.

Впереди у "Ливерпуля" четвертый домашний матч — против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Последний раз "красные" терпели четыре кряду поражения на "Энфилде" с учетом всех соревнований еще в 1923 году, и Клопп настроен предотвратить повторение этого.

"Если кто-нибудь спросит, низшая ли это точка за время моего пребывания в "Ливерпуле", то я не знаю. Но это превосходный момент, чтобы исправиться, потому что пасть ниже невозможно".

"Я не знаю, правильное ли это время, чтобы говорить о позитиве или оптимизме. В данный момент мы чувствуем себя очень плохо. Это абсолютно правильно, что мы так себя чувствуем, и мы должны использовать это", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 29.01.2017 13:03 # blackdreamer
    на самом деле все ожидаемо
    ибо как и в преведущие сезоны нет никакой глубины состава
    и даже тот костяк игроков что сейчас это по сути не уровень лфк
    фирмины , ориджи , хуиджи , ковтинья , джаны - все это игроки ротации из которых клоп делает топарей при бюджете на трансферы как у томи и ебаных жадных пиндосов
    очевидыне вещи что минимум 5 позиций требуют реального усиления
    какие нахуй чемпионы - это вообще чудо , и чудо по имени клоп что мы с таким составом боремся за что то
    в идеале квалы в лч это уже победа при таких игроках
    тут на выход надо к хуям пол команды , в центре просто дырище
    где реально 2 человека это переоцененный копетан и косоногий любитель ложить покер реально топари сейчас
    пока в лфк играют такие игроки как джан , лукас , морено , скатившийся стуридж , оридже - будут вечный качели
    замотивировал - вьебали середняка типо щелсей или мс
    нет - проебали дну типо суонси

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  2. chev11 29.01.2017 12:57 # chev11
    Я так понимаю, речь в том числе и о работе в лузерпуле в целом. Спору нет, более убогий клуб физрук уже не найдёт.

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  3. manutd-20champ 29.01.2017 12:41 # manutd-20champ
    всё возможно, херр насекомое.

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  4. dragonishka 29.01.2017 12:31 # dragonishka
    Поймет, что не прав, когда поменяются местами с МЮ.

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  5. rap-woiska 29.01.2017 12:27 # rap-woiska
    Конте твоими днарями дно вам пробьет в бездну и охyете от житухи,колбасойды позорные

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  6. largo-winch 29.01.2017 12:24 # largo-winch
    Ой да ладно тебе Юрген. Спады бывают у всех. посмотри на Челси! Команда Чемпион провалила сезон, больше половины сезона провела на нижней половине, попутно слив лучшего тренера в ее истории. Да что там Челси.
    Посмотри на нас. Мы пребываем в нижней половине со старта чемпионата! Нашего лидера забрали и даже нет намёка на сохранение прописки АПЛ!!
    Юрген! Всё будет норм!

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  7. chelsea1983 29.01.2017 12:23 # chelsea1983
    Возможна спроси венгера когда 6-0 на станфорде

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  8. hammersmith 29.01.2017 12:23 # hammersmith
    пасти ниже, хейтеры

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  9. staryi-eblan 29.01.2017 12:18 # staryi-eblan
    "..потому что пасть ниже невозможно"

    Несколько лет тому назад, другой клуб в лице ФК Милан, фанаты красно-черных думали аналогично, когда клуб только покинул К.Анчелотти. Они еще не знали, в какой архи-долгий кризис попадет их любимый клуб. Да что там .. .. До сих пор миланцев жестко и люто штормит, как и полузащита + защита челси в матче против Атлетико "Пенсы, идите сюда, мля" Мадрид в ЛЧ

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  10. spasitel 29.01.2017 12:09 # spasitel
    Не все ладно, в королевстве ливерпуля. Хороший клуб, хороший

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  11. sausage 29.01.2017 12:05 # sausage
    Сейчас Мане приедет ещё хз с каким настроем.

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  12. sausage 29.01.2017 12:04 # sausage
    Это, как Путин и Медведевым, раза три уже наверное декларировали, что достигли дна в экономическом спаде, и столько же раз от него "отталкивались".

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  13. letonred 29.01.2017 12:02 # letonred
    что то мало верится в победу над челси без мане

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  14. second005 29.01.2017 12:02 # second005
    Не, ещё нужно, чтобы он постучал по дну

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  15. chelsea88 29.01.2017 12:02 # chelsea88
    дно ещё не пробито, очкарик.

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