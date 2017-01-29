Конте будет и дальше доверять молодежи в Кубке Англии

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что и в последующих стадиях Кубка Англии будет смело доверять молодым игрокам.

На субботний матч 4-го раунда Кубка Англии против "Брентфорда" Конте выпустил сразу пять игроков в возрасте 23 лет или моложе. Несмотря на значительные перестановки, экспериментальный состав "синих" сыграл прекрасно и добился победы со счетом 4:0.



Этот успех вселил в итальянского тренера уверенность, чтобы в дальнейшем продолжать доверять молодежи — тем более, что Кубок Англии является единственной возможностью для этого в нынешнем сезоне.



"Наши молодые игроки растут, и для меня и для клуба это очень важно, ведь в этом сезоне у нас нет Лиги Чемпионов или Лиги Европы. У нас есть только лига и Кубок Англии".



"А Кубок Англии — это хорошая возможность увидеть прогресс этих молодых игроков, и я остался доволен увиденным сегодня. Совершенно точно, эти молодые игроки очень важны для меня и для клуба, и если они заслуживают играть, то я готов ставить их в команду".



"Я не боюсь использовать молодых игроков, и я лишь прошу их, чтобы они были готовы играть", — цитирует Конте Sky Sports.