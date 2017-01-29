Почеттино призывает Эриксена достичь "иного уровня"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал полузащитника Кристиана Эриксена добавить и вывести свою игру на качественно новый уровень.

24-летний датчанин весьма посредственно начал этот сезон, но постепенно набрал форму и теперь имеет на своем счету уже семь голов и девять результативных передач. Почеттино хочет, чтобы его подопечный не останавливался на достигнутом и вырос бы в звезду мирового уровня.



"Думаю, он один из лучших созидательных игроков в Премьер-Лиге. Думаю, вся команда прибавила за последние два года. Мы по-прежнему должны значительно прибавить, но лично для него эта ситуация превосходна".



"В последние месяцы он демонстрирует очень хорошую игру, и мы очень этому рады. Но это правда, что в футболе никогда не бывает достаточно, и он может прибавить. Мы здесь для того, чтобы помочь ему совершенствоваться с каждым днем и достичь иного уровня", — цитирует Почеттино Sky Sports.