Джеррард: "Только победа над "Челси" оставит "Ливерпуль" в чемпионской гонке"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что только победа над "Челси" во вторник вечером оставит шансы команде Юргена Клоппа на завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги.
К матчу против лидера Премьер-Лиги "красные" подходят в ужасной форме и ужасном настроении — после трех домашних поражений в течение недели и вылета из двух кубковых турниров. Джеррард опасается, что с мечтами о трофее в этом сезоне будет покончено, если "Ливерпуль" не сможет переиграть "синих".
"Если они проиграют этот матч, то чемпионская гонка для них будет окончена. Именно поэтому каждый будет поддерживать "Ливерпуль" во вторник вечером, ведь "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Манчестер Сити" сами сохраняют эту призрачную надежду догнать "Челси". Вся лига жаждет победы "Ливерпуля".
"Я знаю, насколько важен этот матч для клуба, ведь они и так отстают уже на 10 очков. Набрав все три очка, они смогут вселить в себя некоторую надежду. Любой другой результат будет преимуществом для "Челси", и будет огромным преимуществом. С начала сезона они потеряли только 11 очков, и вдобавок мне кажется, что они даже могут прибавить во второй половине сезона".
"Люди говорили, что "Челси" может дрогнуть, если Коста получит травму — и я находился под тем же впечатлением. Однако Азар и Педро находятся в такой форме, да и вся остальная атакующая группа. Если они выиграют на "Энфилде", я буду очень удивлен, если они не станут чемпионами", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.
29.01.2017 09:00
Просмотров: 702
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Когда батя в здании.
ЛФК 2:3 «Суонси»
ЛФК 0:1 «Саутгемптон»
ЛФК 1:2 «Вулверхэмптон»
(ответить)
Какая гонка с такой оборонительной игрой...
(ответить)
Можешь ставить хату, Челси не проиграет. Неплохо можно навариться, инфа 142%
(ответить)
Главное что бы ты на стадион обязательно пришёл и все будет брат поверь!
На месте ЛФК я бы его связал и оставил бы в гостишке от греха подальше !)))
(ответить)
Да ладно тебе брад, какая гонка. Надо думать о том, как бы место в четверке застолбить. Догнать Челси уже анриал.
(ответить)
Люверпуль опасен сейчас втройне...
(ответить)
Любитель падать дело говорит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий