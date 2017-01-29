Джеррард: "Только победа над "Челси" оставит "Ливерпуль" в чемпионской гонке"

Стивен Джеррард Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что только победа над "Челси" во вторник вечером оставит шансы команде Юргена Клоппа на завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги.

К матчу против лидера Премьер-Лиги "красные" подходят в ужасной форме и ужасном настроении — после трех домашних поражений в течение недели и вылета из двух кубковых турниров. Джеррард опасается, что с мечтами о трофее в этом сезоне будет покончено, если "Ливерпуль" не сможет переиграть "синих".

"Если они проиграют этот матч, то чемпионская гонка для них будет окончена. Именно поэтому каждый будет поддерживать "Ливерпуль" во вторник вечером, ведь "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Манчестер Сити" сами сохраняют эту призрачную надежду догнать "Челси". Вся лига жаждет победы "Ливерпуля".

"Я знаю, насколько важен этот матч для клуба, ведь они и так отстают уже на 10 очков. Набрав все три очка, они смогут вселить в себя некоторую надежду. Любой другой результат будет преимуществом для "Челси", и будет огромным преимуществом. С начала сезона они потеряли только 11 очков, и вдобавок мне кажется, что они даже могут прибавить во второй половине сезона".

"Люди говорили, что "Челси" может дрогнуть, если Коста получит травму — и я находился под тем же впечатлением. Однако Азар и Педро находятся в такой форме, да и вся остальная атакующая группа. Если они выиграют на "Энфилде", я буду очень удивлен, если они не станут чемпионами", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 702

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  1. dnb 29.01.2017 09:58 # dnb
    Когда батя в здании.

    ЛФК 2:3 «Суонси»
    ЛФК 0:1 «Саутгемптон»
    ЛФК 1:2 «Вулверхэмптон»

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  2. akadam 29.01.2017 09:51 # akadam
    Какая гонка с такой оборонительной игрой...

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  3. largo-winch 29.01.2017 09:24 # largo-winch
    Можешь ставить хату, Челси не проиграет. Неплохо можно навариться, инфа 142%

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  4. moskofidi 29.01.2017 09:16 # moskofidi
    Главное что бы ты на стадион обязательно пришёл и все будет брат поверь!
    На месте ЛФК я бы его связал и оставил бы в гостишке от греха подальше !)))

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  5. dean-winchester 29.01.2017 09:16 # dean-winchester
    Да ладно тебе брад, какая гонка. Надо думать о том, как бы место в четверке застолбить. Догнать Челси уже анриал.

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  6. asnural 29.01.2017 09:04 # asnural
    Люверпуль опасен сейчас втройне...

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  7. asnural 29.01.2017 09:04 # asnural
    Любитель падать дело говорит

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