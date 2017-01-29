Руни: "Моуриньо — правильный человек для "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни убежден, что Жозе Моуриньо — правильная фигура, чтобы вернуть клубу стабильность и успех.

После ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013 году "красные дьяволы" переживают затяжной спад. Даже сейчас, испытывая робкий оптимизм благодаря первым плодам работы Моуриньо, "Юнайтед" занимает только шестую позицию в Премьер-Лиге.



Тем не менее, 31-летний Руни уверен, что ситуация продолжит налаживаться при португальском тренере, и тот вернет "Юнайтед" на прежнюю высоту.



"Думаю, такое случается в футболе. Прежде у "Манчестер Юнайтед" был 26-летний период стабильности при сэре Алексе, а последние три-четыре года клуб снова пытается найти правильного человека. И я убежден, что мы нашли оного в лице Жозе".



"Я верю в это, работая с ним каждый год и видя то, как он хочет работать, как он строит команду. Впереди нас поджидает успех", — цитирует Руни Sky Sports.