Руни: "Моуриньо — правильный человек для "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни убежден, что Жозе Моуриньо — правильная фигура, чтобы вернуть клубу стабильность и успех.

После ухода на пенсию сэра Алекса Фергюсона в 2013 году "красные дьяволы" переживают затяжной спад. Даже сейчас, испытывая робкий оптимизм благодаря первым плодам работы Моуриньо, "Юнайтед" занимает только шестую позицию в Премьер-Лиге.

Тем не менее, 31-летний Руни уверен, что ситуация продолжит налаживаться при португальском тренере, и тот вернет "Юнайтед" на прежнюю высоту.

"Думаю, такое случается в футболе. Прежде у "Манчестер Юнайтед" был 26-летний период стабильности при сэре Алексе, а последние три-четыре года клуб снова пытается найти правильного человека. И я убежден, что мы нашли оного в лице Жозе".

"Я верю в это, работая с ним каждый год и видя то, как он хочет работать, как он строит команду. Впереди нас поджидает успех", — цитирует Руни Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 08:00

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  1. asnural 29.01.2017 08:06 # asnural
    Прогнулся..))

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  2. theo-zm 29.01.2017 08:04 # theo-zm
    Он временный человек
    На долго его не хватит

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