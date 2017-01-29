Садио Мане возвращается с Кубка Африки

Садио Мане Нападающий Садио Мане, чье отсутствие остро чувствовалось в последних матчах "Ливерпуля", завершил свое выступление на Кубке Африки и теперь возвращается в мерсисайдский клуб.

Накануне вечером сборная Сенегала, которая изначально считалась фаворитом первенства Черного континента, уступила путевку в полуфинал камерунцам — решающий промах в серии послематчевых пенальти совершил как раз Мане.

Таким образом, теперь Садио возвращается домой, имея теоретические шансы принять участие в важнейшем для "Ливерпуля" матче — против "Челси" в ближайший вторник.

Напомним, что отъезд Мане на Кубок Африки стал большой проблемой для "красных", которые за семь дней умудрились проиграть три домашних матча и вылететь из двух турниров. Если "Ливерпуль" потерпит поражение и во вторник вечером, то с большой вероятностью сможет попрощаться с мечтами о титуле Премьер-Лиги.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2017 07:00

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  1. chelsea88 29.01.2017 07:01 # chelsea88
    тем временем калониры тешутся надеждами на КА, и на эйпиэл.
    Не понимают, глупые, что и в этом сезоне ниxpeна не поймают. И в следующем кстати тоже.
    Бестрофейники, они такие, да.

    (ответить)

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