Садио Мане возвращается с Кубка Африки

Нападающий Садио Мане, чье отсутствие остро чувствовалось в последних матчах "Ливерпуля", завершил свое выступление на Кубке Африки и теперь возвращается в мерсисайдский клуб.

Накануне вечером сборная Сенегала, которая изначально считалась фаворитом первенства Черного континента, уступила путевку в полуфинал камерунцам — решающий промах в серии послематчевых пенальти совершил как раз Мане.



Таким образом, теперь Садио возвращается домой, имея теоретические шансы принять участие в важнейшем для "Ливерпуля" матче — против "Челси" в ближайший вторник.



Напомним, что отъезд Мане на Кубок Африки стал большой проблемой для "красных", которые за семь дней умудрились проиграть три домашних матча и вылететь из двух турниров. Если "Ливерпуль" потерпит поражение и во вторник вечером, то с большой вероятностью сможет попрощаться с мечтами о титуле Премьер-Лиги.