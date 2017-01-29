Венгер рад, что Уэлбек развеял его страхи

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер порадовался возвращению в строй нападающего Данни Уэлбека, который в субботу отметился дублем в матче Кубка Англии против "Саутгемптона".

Накануне Уэлбек впервые с мая прошлого года появился в стартовом составе "канониров", оправдав доверие тренера двумя голами, которые помогли команде уверенно победить (0:5) и выйти в 5-й раунд соревнования. Венгер рад, что 26-летний англичанин развеял его страхи.



"Я знал, что он упорно трудился, но невозможно знать заранее, насколько эффективен он может быть в конкурентном матче. Было замечательно убедиться, что он не утратил свое умение совершать рывки и бить по воротам".



"В такого рода ситуациях ты всегда опасаешься двух вещей. Во-первых, что он будет медлить с решениями. Во-вторых, что игрок будет бояться вступать контакт. Мне было очень важно увидеть, что он идет в борьбу с защитниками".



"Он упорно трудился, преодолевая моменты разочарования. У него был рецидив, докторам заново пришлось вскрывать его колено, но после этого разочарования он стал более стойким. Мы высоко ценим его в клубе, потому что он никогда не жаловался", — цитирует Венгера Goal.